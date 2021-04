Was ist nötig für eine Goldpreisrallye  Peter Grosskopf

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Peter Grosskopf, dem CEO von Sprott Inc., über dessen Einschätzung zur künftigen Goldpreisentwicklung.Laut dem Rohstoffexperten rechne man bei Sprott, dass das gelbe Metall innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate wieder auf das Niveau seines Allzeithochs steigen wird. Allerdings müsste dazu mindestens einer von drei Faktoren erfüllt sein: eine Korrektur der Finanzmärkte, eine Korrektur der Zinssätze oder ein enttäuschendes Wirtschaftswachstum.Grosskopf erklärt: "Eines dieser Dinge muss passieren. Entweder erleben wir eine Korrektur an den Finanzmärkten, was meiner Meinung nach immer wahrscheinlicher wird, wenn man bedenkt, wie aufgebläht sie werden. Zweitens könnte es zu einer erheblichen Korrektur der Zinssätze kommen, die zu stark gestiegen sind und jetzt wieder rückläufig sind. Und drittens könnte es eine Enttäuschung auf wirtschaftlicher Seite geben, weil das Wirtschaftswachstums angesichts von COVID und anderer Schwierigkeiten länger auf sich warten lässt."© Redaktion GoldSeiten.de