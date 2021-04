Origen Resources erhält Genehmigung für Phase-I-Bohrungen in seinem Konzessionsgebiet Wishbone

Vancouver, 14. April 2021 - Origen Resources Inc. (das Unternehmen oder Origen) (CSE: ORGN; FWB: 4VX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine fünfjährige gebietsbezogene Bohrgenehmigung für sein Konzessionsgebiet Wishbone (Wishbone oder das Konzessionsgebiet) im Herzen der Region Golden Triangle im Nordwesten von B.C. erhalten hat.Im Mittelpunkt der Exploration bei Wishbone stehen ein großes goldreiches Kesselgebiet namens Rat, wo in der vergangenen Saison zahlreiche hochgradige Goldwerte bei Gesteins- und Felsschuttprobenahmen ermittelt wurden, und das Vorkommen Windy im Nordosten, wo mehrere hochgradige Gold- und Silbererzgänge auftreten (Einzelheiten zu den jeweiligen Zielgebieten siehe unten).- Skytem Survey Canada wurde mit der Durchführung einer hochauflösenden elektromagnetischen Flugmessung über dem Konzessionsgebiet im späten Frühjahr beauftragt.- Zusätzliche Kartierungen, Probenahmen und eine eingehende IP-Untersuchung werden im Bereich der vorrangigen Zielgebiete durchgeführt.- Das Phase-I-Bohrprogramm wird mindestens 1.500 Meter an Bohrungen von zwei Bohrplatten aus im Gebiet Rat umfassen; diese Bohrungen zielen auf die Brekzie ab, die in einem Ausbiss entdeckt wurde und bei Probenahmen 36,3 g/t Gold lieferte.- Wir gehen davon aus, dass im weiteren Verlauf dieser Saison im Anschluss an unser Phase-I-Programm ein Phase-II-Bohrprogramm durchgeführt wird.Nachdem die Bohrgenehmigungen für LGM und Wishbone nun vorliegen und die Planungen für eine aktive Explorationssaison gut fortgeschritten sind, sind wir bereit, das Mineralienpotenzial unserer Vorzeigeprojekte im Golden Triangle zu erschließen, erläutert Blake Morgan, President des Unternehmens.Mit der Genehmigung ist es dem Unternehmen gestattet, in den nächsten fünf Jahren 50 Bohrplatten zu errichten, Hubschrauberlandeplätze zu bauen, Zugangswege anzulegen, geophysikalische IP-Bodenmessungen über bis zu 100 km Luftlinie durchzuführen und Schürfgrabungen vorzunehmen.Das Unternehmen hat die Firma Skytem Survey Canada mit der Durchführung einer hochauflösenden elektromagnetischen Messung über dem Konzessionsgebiet beauftragt, die im späten Frühjahr beginnen soll. Auf die Flugmessung werden weitere geologische Kartierungen, Probenahmen sowie eine eingehende IP-Untersuchung folgen, um die Bohrziele zu verfeinern, bevor Mitte der Saison ein erstes Bohrprogramm über mindestens 1.500 m absolviert wird. Dieser Arbeitsplan sieht auch ein anschließendes Bohrprogramm im Zuge der Explorationssaison 2021 vor, sofern dies gerechtfertigt ist.- Der Findlingszug Rat, der hochgradige Goldergebnisse lieferte, einschließlich eines Findlings 100 Meter vom Rand eines sich zurückziehenden Gletschers, der 175,7 g/ Gold ergab.- Die Quarz-Eisen-Carbonat-Brekzien und -Erzgänge südlich des Beckens bei Rat, wo eine Stichprobe aus einem Ausbiss 36,3 g/t Gold lieferte.- Mit der oben erwähnten Brekzienprobe vergleichbare Gesteinseinheiten finden sich 200 m westlich auf der anderen Seite des Hanges, wo Felsschuttproben 7,5 g/t bzw. 7,2 g/t Gold lieferten, was auf eine beträchtliche Ausdehnung des Zielgebiets in seitlicher Richtung hinweist.- Das Gebiet Windy, wo eine 60 cm lange Splitterprobe aus dem Erzgang Camp einen Wert von 1.173 g/t Silber lieferte.John Harrop, P Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung erstellt bzw. deren Erstellung beaufsichtigt und genehmigt. Herr Harrop ist ein Angestellter der Firma Coast Mountain Geological Ltd., die vom Unternehmen mit der Durchführung der Feldarbeiten 2020 beauftragt wurde. Er steht gemäß NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen. Origen ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Grund- und Edelmetallkonzessionsgebieten beschäftigt. Das Unternehmen besitzt derzeit ein Konzessionsportfolio, das vier zu 100 Prozent unternehmenseigene Edel- und Basismetallprojekte im Süden von British Columbia, eine 100-prozentige Beteiligung am 26.771 ha großen Projekt LGM und eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am 3.971 ha großen Konzessionsgebiet Wishbone in der mineralienreichen Region Golden Triangle in British Columbia sowie eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Middle Ridge in Neufundland umfasst.Für Origen,Blake MorganPresidentFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Morgan, President unter 236-878-4938 oder Gary Schellenberg, CEO unter 604-681-0221.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen könnten zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere Verweise auf die Privatplatzierung und zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken, die mit dem Betrieb des Konzessionsgebiets, den Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, den Beschränkungen der Ausrüstung und der Verfügbarkeit sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind, verbunden sind. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 