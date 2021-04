Händler in Singapur schafft Lagerfläche für 15.000 Tonnen Silber

Wie Bloomberg berichtet, erweitern Edelmetallhändler momentan ihre Tresore, um mehr Silber lagern zu können. So schaffe Silver Bullion Pte Ltd. in Singapur derzeit Lagerkapazitäten für 15.000 Tonnen des weißen Metalls.In einem sechs Stockwerke hohen Lagerhaus mit Hallencharakter in der Nähe des Changi-Flughafens befinden sich laut dem Betreiber momentan etwa 400 Tonnen Silber. Doch rechne man in den kommenden Jahren mit großem Interesse an dem oft stiefmütterlich behandelten Edelmetall. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres erwarte man die Fertigstellung und voller Kapazität der Lagereinrichtung.Singapur ist als stabiles Finanzzentrums bekannt und positioniert sich als Edelmetallzentrum, indem es Gold, Silber und Platin in Investmentqualität von einer Waren- und Dienstleistungssteuer befreit.Gregor Gregersen, Gründer von Silver Bullion, erklärte gegenüber Bloomberg, er habe vor zwei oder drei Jahren mit der Suche nach einem größeren Lagerhaus begonnen und diese Entscheidung sei durch die enorme Nachfrage nach dem Metall während der Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr noch bekräftigt worden. "Die Idee ist, dies zu einem wirklich ikonischen Gebäude zu machen", sagte er während einer Führung durch den Tresorraum, der "The Reserve" genannt werden wird. "Es gibt nicht wirklich eine Einrichtung, die speziell dafür gebaut wurde, große Mengen an Silber sicher zu lagern."Auch JM Bullion, einer der größten Edelmetallhändler in den USA, plant den Angaben zufolge im Juni die Eröffnung eines neuen großen Lagerhauses in Dallas, das für die Lagerung von Silber und anderen Edelmetallen genutzt werden soll.Laut dem Silver Institute wird die Nachfrage nach Silbermünzen und -barren in diesem Jahr 257 Mio. Unzen und damit ein Sechsjahreshoch erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de