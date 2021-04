Royal Gold stabil in der Brandung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Wie man es beinahe vom nordamerikanischen Unternehmen Royal Gold Inc. gewohnt war, zeichnet sich die Aktie durch eine gewisse Stabilität aus. So wurde der sich andeutende Verkaufsdruck zum Ende des letzten Jahres nicht weiter fortgesetzt. Vielmehr tendiert die Aktie seit nunmehr Monaten seitwärts und baut dementsprechend eine gewisse Spannung auf. Mehr dazu im Fazit.Die frühere Relevanz, der damaligen Unterstützung rund um 115,00 USD, stellt sich nunmehr als Widerstandslevel dar. Im Gegensatz dazu etablierte die Aktie im Bereich von 105,00 USD eine tragfähige Unterstützung. Diese beiden Levels bzw. die Range-Zone von rund 10,00 USD je Anteilsschein gilt es im Fokus zu behalten. Ein Ausbruch sollte entsprechende Folgeimpulse freisetzen können. Gelingt in diesem Kontext der Sprung über 115,00 USD, erscheinen weitere Kuraufschläge bis 120,00 bzw. 124,00 USD möglich.Oberhalb von 126,50 USD könnte es, unter mittelfristiger Betrachtung, dann sogar wieder in Richtung des im Sommer 2020 ausgebildeten Höchststandes bei 147,64 USD aufwärts gehen. Demgegenüber steht das Abtauchen unter die Marke von 105,00 USD. Sollte es nämlich dazu kommen, müsste man wieder mit Rücksetzern bis zur zweistelligen Kurszone unterhalb von 100,00 USD rechnen.Konkret sollte man hierbei Abgabepotenzial bis zur Marke von 94,00 USD berücksichtigen, bevor darunter erst bei 84,50 USD ein möglicher Halt der Abwärtsbewegung auf die Agenda rücken dürfte. In diesem Fall wäre auch das große Chartbild zur Aktie sichtlich eingetrübt, sodass der eigentliche Fels in der Brandung zweifelsfrei untergegangen wäre.Die mehrmonatige Stabilisierung rund um 105,00 USD könnte der Aktie den notwendigen Auftrieb für einen Ausbruch über 115,00 USD bescheren. Oberhalb dieses Niveaus ist für den weiteren Verlauf mit Zugewinnen bis 120,00 bzw. 124,00 USD zu rechnen, bevor darüber unter mittelfristiger Betrachtung der Höchststand bei 147,64 USD interessant werden sollte.Die Nachfrage verhinderte ein Abrutschen in den zweistelligen Kursbereich. Unterhalb von 105,00 USD könnte sich dies jedoch offenbaren, sodass man von einem Test der Unterstützung bei 94,00 USD ausgehen darf. Unterhalb davon wäre erst wieder bei 84,50 USD mit einer Stabilisierung zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.