Ausgold Ltd.: Ressource steigt auf über 1,5 Millionen Unzen Gold

Ausgold heute mit der angekündigten neuen Ressourcen-Kalkulation für das Goldprojekt in Westaustralien: Link Die neue Ressource zeigt fast 30% mehr Unzen an als die vorherige Studie. Zudem konnte Ausgold Ltd. den durchschnittlichen Goldgehalt um 14% auf 1,25 g/t steigern und es sind nun etwas über 1 Million Unzen Gold in den obersten Ressourcen-Kategorien eingeordnet:Die höchste Kategorie (geringste Bohrabstände) zeigt zudem den höchsten Goldgehalt mit fast 1,5 g/t an.Eine sehr gute Meldung von Ausgold, die meine Erwartungen erfüllt hat.Mit nun über 1,5 Millionen Unzen Gold bei einem höheren Gehalt hat die Firma ein großes Projekt im sicheren Westaustralien. Zudem befinden sich nun bereits über eine Million Unzen Gold in den höchsten Kategorien, was potenziellen Übernehmern Sicherheit geben sollte.Bei einem aktuellen Börsenwert von nur 63 Millionen AUD wird eine Unze Gold im Boden mit nur 41 AUD bewertet.Die Firma bleibt somit deutlich zu günstig bewertet und die heutige Ressourcen-Kalkulation bedeutet nicht das Ende der Fahnenstange. Das Unternehmen bohrt weiter und es stehen aktuell bereits abgeschlossene Bohrungen über insgesamt 6.000 Bohrmeter zur Auswertung an.Für Goldprojekte dieser Art (oberflächennah, Gehalt über 1g/t, Westaustralien) setze ich einen Maßstab von 5% In-Situ als Untergrenze an. Bei einem Goldpreis von 2.250 AUD wären dies 112,50 AUD je Unze und Ausgold kostet derzeit 41 AUD je Unze.Mit 1,5 Millionen Unzen kann die Firma theoretisch mehr als 10 Jahre mit einer Jahresproduktion von 100.000 Unzen Gold an den Start gehen (1 Mio. Unzen höchste Kategorien). Bei einem Wertansatz von 5% vom In-Situ Value müsste Ausgold auf einen Börsenwert von 112 Millionen AUD (measured und indicated) bis 168 Millionen AUD (Gesamtvorkommen) kommen, doch tatsächlich liegt dieser derzeit bei nur rund 63 Millionen AUD.Ich brauche mir keine neuen Explorer aus den Fingern saugen, wenn ich einen derart gut aufgestellten und unterbewerteten Wert wie Ausgold im Depot habe. Meinen Zielbereich für die Aktie habe ich nun auf 0,10 AUD (0,065 Euro) angehoben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport