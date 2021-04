Harmony Gold - die Schwäche als Chance verstehen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. zeigte sich zum Jahresauftakt weiterhin von seiner schwachen Seite. Die Kursentwicklung schraubte sich dementsprechend weiter gen Süden und so wurde sogar das wichtige Kurslevel bei 4,00 USD unterschritten. Glücklicherweise nur temporär, sodass größerer Verkaufsdruck ausblieb. Die Folge war eine Erholung, welche sich gegenwärtig wieder einzutrüben droht. Warum dies doch auch als Chance verstanden werden kann, soll einmal mehr Thema im nachfolgenden Fazit sein.Im Anschluss an den Ausflug unter die wichtige Marke von 4,00 USD, erholte sich die Aktie relativ dynamisch um mehr als 30 %. Interessanterweise stoppte diese Erholung am gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 5,07 USD), im letztwöchigen Bereich rund um 5,00 USD. Der gleitende Durchschnitt steigt dementsprechend „noch“ weiter an und so ist die jüngste Kursschwäche auch keinesfalls negativ zu sehen. Der Goldpreis selbst befindet sich augenblicklich zudem an einem sehr wichtigen Cluster.Die Entscheidung einer weiteren Performance oder baldigen Umkehr in Richtung <1.700 USD je Unze sollte dementsprechend bald fallen. Für die Aktie selbst ist oberhalb des letzten Reaktionstiefs bei 4,06 USD die Lage gänzlich in Ordnung, sodass die aktuelle Kursschwäche vielmehr eine Einladung für neuere Engagements sein könnte. Stabilisierte sich der Wert nämlich, erscheint ein baldiger Move in Richtung 4,72 bzw. 5,00 USD je Anteilsschein realistisch.Oberhalb des SMA200 erlaubt sich dabei sogar weiteres Potenzial bis zum Hoch vom Jahresauftakt bei 5,38 USD. Ein neuerliches Abtauchen unter die Marke von 4,00 USD wäre hingegen kritisch zu bewerten. Vielmehr erlaubt sich dann, die zuletzt nicht erfolgte Eintrübung mitsamt Kursverlusten in Richtung 3,50 USD. Unterhalb davon würde dann auch schon die runde Unterstützungsmarke von 3,00 USD rufen.Eine baldige Aufwärtsreaktion erscheint gut möglich, sofern das letzte Reaktionstief von 4,06 USD nicht nachhaltig unterschritten wird. Vielmehr sollte sich die Aktie alsbald stabilisieren bzw. wieder gen Norden aufdrehen können, um im weiteren Verlauf das Level von 4,72 bzw. 5,00 USD anzuvisieren. Oberhalb des SMA200 sind weitere Zugewinne bis 5,38 USD möglich.Die Erholungsbewegung erlebt aktuell eine Pause. Ob sich diese sogar wieder in einen bärischen Bias umwandeln kann, bleibt zunächst einmal abzuwarten. Faktisch wäre ein nochmaliger Rückgang unter 4,00 USD kritisch zu werten, sodass es in der Folge zu Abgaben bis 3,50 USD und tiefer bis zur runden 3,00 USD-Marke kommen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.