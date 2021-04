Silberknappheit, steigende Inflation & ein neuer Player im Manipulationszirkus?

Aktien und Kryptos rasen weiter nach oben, weil sie es dürfen, während die Edelmetalle noch auf der Stelle treten, doch im Hintergrund passiert vieles. Perth beliefert Kunden weiterhin mit chinesischen 1000 oz Barren, die angeblich nicht knapp sind. ABC Bullion ändert die Konditionen für eine physische Auslieferung von 48h auf 10 Tage. Die Knappheit kann sich nicht nur auf Münzen beschränken.In den USA zieht der CPI mit 2,6% an (weiter negative Realzinsen) und auch in der Eurozone nimmt die Geldentwertung zu. Knappheit und Geldmengenausweitung fordern immer mehr Tribut. Die Anstrengungen müssen ständig größer werden, um den Edelmetall-Deckel noch zu halten. Die Bank of Amerika scheint laut Nachforschungen von Ted Buttler große Mengen Silber leerverkauft zu haben, die aktuell im Minus liegen. Mit jedem Tag kommt der "Tag des Erwachsens" näher.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Der Artikel wurde dem Unternehmen bzw. mit dem Unternehmen verbundenen Parteien vor Veröffentlichung vorgelegt, um inhaltliche Fehler auszuschließen. Dem Artikel ging in den letzten 12 Monaten kein ähnlicher Artikel zum gleichen Unternehmen voraus und ein Folgebeitrag ist derzeit nicht geplant. Dieser Artikel stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Leser ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.