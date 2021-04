Palladium nimmt Rekordstand ins Visier

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Bereits zum 8. April nahmen wir hier das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium unter die Beschau und titelten, dass der Trend des Anlegers bester Freund sei. Seither sahen wir in diesem Kontext kontinuierlich weiter steigende Preise, sodass wir nochmals auf die möglichen Ziele hinweisen möchten. Zunächst erlaubt sich weiteres Potenzial bis zur runden 3.000 USD-Marke, bevor dann die Fibonacci-Extension von 161,80 % bei rund 3.539 USD auf die Agenda rücken könnte.Kritisch wäre jetzt einzig ein Rückgang unter den durchbrochenen Widerstand bei 2.450 USD zu werten. Sollte es dazu kommen, werden wir hierbei nochmals ein charttechnisches Update vollziehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.