Asante Gold Corp.: Abschluss einer Privatplatzierung im Wert von 7,0 Mio. CAD

Vancouver, 16. April 2021 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE/ FRANKFURT: 1A9/U.S.OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die am 16. März 2021 angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen wurde. Der daraus erzielte Bruttoerlös beträgt insgesamt 7.016.265 Dollar.Es wurden insgesamt 47.710.602 Einheiten zum Preis von 0,15 Dollar pro Einheit bei vierundzwanzig zeichnenden Teilnehmern platziert. Dazu zählen auch 935.502 Einheiten, die über einen Arms Length Finder platziert wurden. Malik Easah, ein Executive Director des Unternehmens, erwarb im Rahmen der Platzierung 3.333.333 Einheiten, was 4,68 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht (unter der Annahme, dass die von Herrn Easah als Teil der Einheiten erworbenen Warrants ausgeübt werden).Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 15. April 2023 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar. Alle im Rahmen dieser Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.Der Erlös aus der Platzierung fließt einerseits in das Working Capital und wird andererseits für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den unternehmenseigenen Goldprojekten Kubi, Fahiakoba, Betenase und Keyhole in Ghana verwendet.Douglas R. MacQuarriePresident & CEO Asante hat Pläne bekannt gegeben, seine Aktien an der Ghana Stock Exchange mitzulisten, und bemüht sich um eine Finanzierung, um sein Goldbergbauprojekt Kubi bis zur Produktion zu entwickeln. Asante untersucht auch seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.Douglas MacQuarrie, President & CEOTel: +1 604-558-1134E-Mail: douglas@asantegold.comValentina Gvozdeva, UnternehmensentwicklungE-Mail: valentina@asantegold.comDoreen Kent, Informationsstelle für AktionäreTel: +1 604-948-9450E-Mail: d.kent@eastlink.caKirsti Mattson, Medien- und PressestelleE-Mail: kirsti.mattson@gmail.comDIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMTWeder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!