Gold - Ausbruch muss jetzt verteidigt werden

Nach langem Tauziehen gelang es dem Goldpreis in der letzten Woche schließlich doch noch, die Widerstandsmarken bei 1.755 und 1.764 USD zu überwinden und sich mit einer weiteren Kaufwelle auf ein neues Mehrmonatshoch bei 1.783 USD zu schwingen. Strukturell ist damit ein Doppelboden knapp über der zentralen Unterstützung bei 1.670 USD aktiviert und ein entsprechendes Kaufsignal gebildet. Ausruhen dürfen sich die Bullen auf diesem Erfolg allerdings nicht, denn die nächsten markanten Widerstände warten bereits.Solange der Goldpreis über 1.755 USD notiert, ist der Ausbruch vollzogen und der Aufwärtstrend intakt. Ein Pullback an die alte Hürde bei 1.764 USD wäre jetzt zunächst zu erwarten, ehe sich Gold anschließend aufmacht die Barriere bei 1.795 USD zu überwinden. Bei 1.787 USD liegt zudem noch ein Kurszielcluster der laufenden Kaufwelle. Bei einem Anstieg über beide Marken wäre dann der Weg für eine Rally bis 1.815 und darüber bis 1.848 USD frei.Sollte der Goldpreis dagegen am Bereich zwischen 1.787 und 1.795 USD scheitern oder zuvor bereits unter 1.755 USD fallen, hätten die Bullen bereits einen Dämpfer abbekommen. Damit müsste bei 1.747 USD eine Trendwende nach oben erfolgen, um nicht direkt wieder bis 1.720 USD und damit in den vorherigen Seitwärtsmarkt einzubrechen. Darunter wäre ein Verkaufssignal mit einem Ziel bei 1.670 USD aktiviert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG