Vorbereitung auf die vielleicht größte "Gold vs. Bitcoin"-Debatte

In dieser Woche ist es soweit: Michael Saylor wird sich der Diskussion mit Frank Giustra stellen. Letzterer hatte über Wochen über diverse Kanäle versucht, den Bitcoin-Verfechter für ein öffentliches Gespräch zu gewinnen, in welchem er dessen Überzeugung und seine Aussagen zu Gold hinterfragen wolle. Schließlich stimmte Saylor zu – und so wird Daniela Cambone von Sansberry Research am morgigen Mittwoch die Debatte der beiden Milliardäre und Experten ihres Metiers moderieren.In Vorbereitung darauf sprach die in der Finanzwelt renommierte Moderatorin mit Bitcoin-Pionier Max Keiser über dessen Einschätzung zum Ausgang des Rededuells. Dieser rechne damit, dass der Meinungsstreit mit einem "Unentschieden" enden wird, gehe aber trotzdem davon aus, dass sich Giustra überzeugen lassen und demnächst selbst zu den Bitcoin-Investoren zählen könnte.Laut Keiser ist Bitcoin Gold in einigen Aspekten überlegen. Das gelbe Metall weise nur eine Eigenschaft auf, die die Kryptowährung nicht mitbringe: Fungibilität. So könne Gold eingeschmolzen werden und ich eine vollkommen andere Form gebracht werden. Bitcoins Mangel an dieser Eigenschaft sei allerdings auch der Grund, warum die Kryptowährung zunehmend weniger für kriminelle Zwecke verwendet werde.© Redaktion GoldSeiten.de