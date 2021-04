Silber im Big-Picture

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Silberpreis reagiert aktuell am erreichten Widerstandsbereich rund um 26,00 USD je Unze. Auf Monatsschlussbasis ist dieses Niveau von höchster Relevanz, sodass man sich im Verlauf der kommenden zwei Wochen auf einen Kampf rund um dieses Level einstellen sollte. Gelingt der Monatsabschluss darüber, eröffnet sich ein heißer Frühling mit weiter anziehenden Preisen in Richtung von 27,00 bzw. 27,70 USD und dem folgend wieder in Richtung der runden Marke von 30,00 USD.Unterhalb von 26,00 USD bleibt die bisherige Monatsperformance von mehr als 6% zwar ansehnlich. Jedoch ein nochmaliges Abtauchen bis 24,40 bzw. 22,45 USD keinesfalls ausgeschlossen werden kann.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.