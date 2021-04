Bewertungstief der Goldunternehmen

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen bleiben nach wie vor unterbewertet und aus fundamentaler Sicht gute Käufe. Ihre Aktienkurse sind sowohl im Verhältnis zur zugrundeliegenden Unternehmensstabilität als auch zum aktuellen Goldpreis zu niedrig. Das verschafft den Goldaktien großes Potenzial, während des nächsten Aufschwungs des Goldmarktes, der bereits im Gange ist, deutlich höher zu steigen. Die Aktien der Bergbauunternehmen übertreffen das von ihnen geförderte Metall bei weitem, da ihre deutliche Gewinnabhängigkeit von Gold ihre Gewinne verstärkt.Ein weiterer junger Aufwärtstrend bei Goldaktien nimmt an Fahrt auf, während sich Gold von seiner jüngste, ausgedehnten Korrektur erholt. Der führende Goldaktien-Benchmark, der GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF, bricht nach einer lehrbuchmäßigen Serie von höheren Tiefs und höheren Hochs aus. Doch diese technische Bestätigung eines jungen Aufwärtstrends bei den Goldaktien ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum die Bergbauaktien heute so bullisch aussehen. Ihre zugrundeliegenden Fundamentaldaten sind unglaublich stark, wobei Gold relativ hoch bleibt.Die Herdenstimmung an den Märkten ist eine direkte Funktion der jüngsten Kursbewegungen. Wenn etwas in die Höhe geschossen ist, erwarten Händler gierig weitere Kursgewinne. Aber fallende Kurse hinterlassen einen tiefen Pessimismus, der den Händlern Angst macht und mit weiteren Verlusten rechnen lässt. Daher verlieren sie nach einer deutlichen Kursschwäche schnell das Interesse und gehen zum nächsten heißen Ding über. Der GDX hatte gerade eine große Korrektur erlitten, die den Optimismus zerschlug.Zwischen Anfang August und Anfang März fiel der GDX innerhalb von 6,4 Monaten um beachtliche 30,5%! Diese gesunde Korrektur erfüllte ihre Aufgabe, die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Euphorie rund um den letzten Aufwärtstrend der Goldaktien auszulöschen. Und das war wirklich extrem, nachdem der GDX in nur 4, Monaten um 134,1% in die Höhe geschossen war! Aber das Stimmungspendel war Anfang März wieder auf Angst umgeschlagen, sodass die Ergebnisse von Q4 2020 der Goldaktien ignoriert wurden.Doch trotz der meisten Korrekturen in diesem Quartal meldeten die Top-25-Goldbergbauunternehmen im GDX Rekordwerte bei Umsatz, bereinigtem Gewinn, operativem Cashflow und Bargeldbeständen. Im Jahresvergleich stiegen diese um 18%, 165%, 54% und 83%! Diese unglaubliche börsenführende Performance wurde vom höheren Goldpreis angetrieben. Mit einem Durchschnittspreis von 1.876 Dollar je Unze in Q4 2020 lag der Goldpreis 26,5% höher als in Q4 2019.Die konventionellen Kurs-Gewinn-Verhältnisse der letzten zwölf Monate in diesem Sektor gehörten zu den niedrigsten, die ich je gesehen habe. Ohne einen Ausreißer lag das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der TOP 25 des GDX bei 23,4x. Vier von ihnen wiesen erstaunlich günstige Bewertungen im einstelligen Bereich auf, während weitere sechs im Zehntelbereich gehandelt wurden! Ein weiterer großartiger Proxy für die Bewertung des Sektors vergleicht die durchschnittlichen, gemeldeten All-In Sustaining Costs der GDX Top 25 mit den durchschnittlichen Goldpreisen des jeweiligen Quartals.Mit den AISC des GDX in Q4 2020 von 1.038 Dollar je Unze verdienten diese großen Goldbergbauunternehmen etwa 838 Dollar je Unze an Gewinn. Das ist ein Anstieg um 50,3% im Vergleich zu Q4 2019! Und das war nur das letzte in einer Serie von sechs Quartal mit phänomenalem Gewinnwachstum. Die Gesamtrentabilität der Top 25 des GDX stieg in diesem Zeitraum im Jahresvergleich um 53,3%, 57,8%, 55,5%, 66,2%, 49,7% und 50,3%!Und dieses epische Gewinnwachstum der Goldunternehmen wird auch in Q1 2021 anhalten, das im nächsten Monat veröffentlicht wird. Obwohl der Goldpreis den größten Teil des letzten Quartals mit einer Korrektur verbrachte, lag er noch immer bei durchschnittlich 1.793 Dollar. Das ist nach wie vor der dritthöchste Wert in der Geschichte des Goldpreises, nur hinter den beiden vorangegangenen Quartalen. Und das ist immer noch ein sattes Plus von 13,4% im Vergleich zu Q1 2020. Und die AISC der Top 25 des GDX werden im letzten Quartal wahrscheinlich nahe des Durchschnitts des letzten Jahres liegen.Dieser lag bei 996 Dollar je Unze, was eine große Sektorrentabilität von 797 Dollar in Q1 2021 bedeutet. Das wäre noch immer ein starker Anstieg von 22,8% gegenüber dem Vorjahr in einem schwierigen Quartal, in dem Gold stark korrigierte! Die Fundamentaldaten der Goldunternehmen sind nach wie vor hervorragend, trotz des bearischen Ausblicks der Händler auf diesen Sektor, der durch die jüngste ausgedehnte Korrektur hervorgerufen wurde. Die Psychologie der Goldaktien wird erst dann wieder wirklich bullisch werden, wenn die Aktienkurse wieder deutlich höher gestiegen sind.Aber die enormen Gewinne, die man durch einen relativ frühen Einstieg erzielen kann, werden die Gewinne, die Momentum-Spieler erzielen können, die zu lange mit ihrer Rückkehr warten, in den Schatten stellen. Die vier vorangegangenen Aufwärtsbewegungen dieses Goldaktienbullenmarktes brachten im Durchschnitt enorme 99,2% GDX-Gewinne über 7,6 Monate ein! Eine weitere Verdopplung vom tiefen Korrekturtief von Anfang März wäre überhaupt keine Überraschung. Der schwierige Teil ist, genug Mut aufzubringen, um kontraproduktiv zu sein, bevor dieser Aufwärtstrend groß wird.All die harten Bewertungsdaten, die ich bis jetzt geteilt habe, erfordern viel Fachwesen und Zeit, um sie zu sammeln. Es ist ein Vollzeitjob, diese Daten zu verfolgen und zu analysieren, unerbittlich und anspruchsvoll. Aber es gibt einen anderen, alternativen Bewertungsmaßstab, den jeder beiläufig in Echtzeit verfolgen kann: nämlich das Verhältnis zwischen Goldaktien und Gold. Es funktioniert, weil Gold der dominante Haupttreiber für die Gewinne der Bergbauunternehmen ist, und die Gewinne bestimmen letztlich die Aktienkurse.Natürlich ist der GDX der beste Goldaktienindex, um ihn in den Zähler dieses Verhältnisses zu setzen. Das passt gut zu dem führenden und dominierenden GLD SPDR Gold Shares Gold-ETF im Nenner. Die Division der täglichen GDX-Schlusskurse durch die täglichen GLD-Schlusskurse und die Darstellung der Ergebnisse im Zeitverlauf zeigt, wie sich die Goldaktienpreise im Verhältnis zu Gold entwickeln. Dieses GDX/GLD-Verhältnis oder GGR hilft beim Handelstiming, indem es Unter- und Überbewertungen aufdeckt.Während unsere berühmten Zeal-Charts zwar alle maßgeschneidert sind, können Sie dieses Verhältnis selbst auf StockCharts.com verfolgen, indem Sie das Symbol GDX:GLD einschließlich des Doppelpunktes eingeben. Das GGR zeigt, dass die Goldaktien gerade eine große Talsohle in Bezug auf die Bewertung durchschritten haben und beginnen, im Verhältnis zum Gold wieder an Boden zu gewinnen. Dies ist normal, da die großen Goldaktien des GDX dazu neigen, den materiellen Goldaufschwung um das Zwei- bis Dreifache zu verstärken. Dieses GGR-Verhalten deutet auf einen großen Aufwärtstrend hin.Anfang März, als die Goldaktien ihren Tiefpunkt erreichten, nachdem der GDX um 30,5% korrigiert hatte, sank dieses GDX/GLD-Verhältnis auf 0,191x. Mit anderen Worten: Der Preis dieses führenden Goldaktien-Benchmarks wurde zu 19,1% des Preises des dominierenden börsengehandelten Goldfonds gehandelt. Das war die niedrigste Bewertung von Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis seit der brutalen Aktienpanik im März letzten Jahres, die das GGR auf nur 0,133x zurückwarf.