Canagold Resources berichtet über den Fortschritt in 3 optionierten Konzessionsgebiet

Vancouver, 20. April 2021 - CanaGold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) berichtet über den neuesten Fortschritt und die für das Jahr 2021 geplanten Aktivitäten in drei seiner an Drittparteien optionierten Goldliegenschaften. Die Bedingungen der Optionsvereinbarungen beinhalten üblicherweise jährliche Mindestausgaben in den Liegenschaften, Bar- und Aktienzahlungen sowie NSR-Royalties. Das Portfolio an von Optionsnehmern erhaltenen marktfähigen Wertpapieren hat bereits bedeutende Wertschöpfung für Canagold geliefert.- Canagold veräußerte im Rahmen einer Optionsvereinbarung eine hundertprozentige Beteiligung an den Liegenschaften Fondaway Canyon und Dixie Comstock im Churchill County, Nevada, an Getchell Gold Corp.- Getchell sicherte vor kurzem eine Bohranlage und plant den Beginn eines Bohrprogramms über 4.000 Meter für Mai 2021.- Im Jahr 2020 führte Getchell ein erstes Bohrprogramm über 1.995 Meter aus. Das Bohrprogramm lieferte positive Ergebnisse, und auf der Basis der neuen geologischen Information wurde das kürzlich veröffentlichte aktualisierte Mineralisierungsmodell erstellt.- Canagold erhielt die zum ersten Jahrestag fälligen Zahlungen von 100.000 USD in bar und 200.000 USD an Getchell Gold-Aktien gemäß den Bestimmungen der Optionsvereinbarung.- Die Optionsvereinbarung ist jetzt im zweiten Jahr mit einer Verpflichtung zur Durchführung von Arbeiten im Konzessionsgebiet in Höhe von 400.000 USD. Die Mindestausgaben für das erste Jahr in Höhe von 300.000 USD wurden von Getchell bereits geleistet.- Canagold veräußerte im Rahmen einer Optionsvereinbarung eine hundertprozentige Beteiligung an den Konzessionen Lightning Tree (jetzt Teil der Liegenschaft Breccia Gold) im Lehmi County, Idaho, an Ophir Gold Corp.- Ophir unterzeichnete vor kurzem eine Vereinbarung zu einem Bohrprogramm über 3.200 Meter, das am 1. Juni 2021 beginnen soll.- Ophir ist zu Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 2 Millionen CAD über drei Jahre verpflichtet.- Bis zum September 2021 soll Canagold eine zusätzliche Barzahlung von 25.000 CAD und zusätzliche 1.250.000 Ophir Gold-Aktien und 1.250.000 Ophir Gold-Warrants erhalten.- Canagold trat sein Recht, eine Beteiligung von 75 % an der Liegenschaft Princeton von Universal Copper und Sydney Wilson zu erwerben, an Damara Gold Corp. ab.- Damara schloss vor kurzem ein Bohrprogramm über 533 Meter in 9 Bohrlöchern ab und gab hochgradige Goldabschnitte im größten Erzgang der Liegenschaft bekannt.- Damara gab 9,9 % der ausstehenden Damara-Stammaktien an Canagold aus und unternahm alle zur Ausübung der zu Grunde liegenden Option zum Erwerb der Liegenschaft Princeton notwendigen Schritte.- Wenn Damara seine Beteiligung an der Liegenschaft Princeton bis zum 31. Dezember 2021 behält, wird Damara zusätzliche Damara-Aktien ausgeben, um die Beteiligung des Unternehmens an Damara auf 19,9 % der ausstehenden Damara-Aktien zu erhöhen.Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin hauptsächlich auf die Weiterentwicklung der Goldmine New Polaris, BC, an der das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung hält. Ein Bohrprogramm über 24.000 Meter in 47 Bohrlöchern wird hier im Mai beginnen. Neben New Polaris besitzt Canagold zahlreiche Goldexplorationsliegenschaften. Einige dieser Liegenschaften werden im Rahmen von Optionsvereinbarungen angeboten.Canagold sucht Partner oder Käufer für die folgenden Projekte in Nevada:o A&To Bull Runo Clear Trunko Corral Canyono Hot Springs Pointo Jarbridgeo Silver PeakGarry Biles, P.Eng., President und COO von CanaGold Resources Ltd., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person), der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.Scott EldridgeScott Eldridge, Chief Executive OfficerCanaGold Resources Ltd.CanaGold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQX unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.Scott Eldridge, CEOGebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-877-684-9700Tel: (604) 685-9700Mobil: (604) 722-5381E-Mail: scott@canagoldresources.comWebsite: www.canagoldresources.com810-625 Howe StreetVancouver, BC V6C 2T6 