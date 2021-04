Russland: Goldreserven unverändert

Die russische Zentralbank veröffentlichte gestern die aktuellen Daten zum Stand der internationalen Währungsreserven per Ende März 2021.Wie aus den Daten hervorgeht, betrugen die Goldbestände des Landes per 31. März 73,8 Millionen Unzen und blieben damit im Vergleich zum Vormonat unverändert. Der Wert reduzierte sich im Vergleich zum Februar von 130,30 Milliarden auf 125,29 Milliarden US-Dollar. Im Januar dieses Jahres hatten die Notenbank ihre Goldreserven von zuvor 73,9 Mio. Unzen auf das aktuelle Niveau gesenkt.Die offiziellen Reserven Russlands lagen per Ende März bei 573,32 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu den 586,27 Milliarden US-Dollar im Februar darstellt.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de