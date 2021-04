Bitcoin vs. Gold: Duell der Giganten

Michael Saylor im Rededuell mit Frank Giustra: Viele Anleger haben dieser Debatte entgegengefiebert, am gestrigen Mittwoch war es soweit, Daniela Cambone von Sansberry Research moderierte das Event.Das folgende fast zweistündige Video zeigt das Gespräch des Bitcoin-Verfechters mit dem langjährigen Goldfan. Beide Finanzexperten bringen interessante Argumente für das von ihnen präferierte Asset hervor.Frank Guistra ist kanadischer Unternehmer, Bergbau-Finanzier und Philanthrop. Er hält Gold für die beste Möglichkeit der Absicherung gegen die aktuellen Risiken des Finanzsystems.Michael J. Saylor ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Geschäftsführer von MicroStrategy Inc. Er hat als erste Führungskraft Firmengeld eines börsennotierten Unternehmens in Bitcoin investiert.© Redaktion GoldSeiten.de