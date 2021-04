Riesige Blockchain-basierte Edelmetallanlage entsteht in Dubai

Die Freihandelszone DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) in Dubai hat mit einem Immobilienfonds eine Vereinbarung für den Bau einer knapp 9.300 Quadratmeter großen Edelmetallraffinerie und Lagereinrichtung abgeschlossen, dies berichtet tradearabia.com . Den Angaben zufolge wird es sich um die erste "vollständig durch Blockchain realisierte" sowie um die größte derartige Anlage im Golf-Kooperationsrat (GCC) handeln.Im Rahmen der Vereinbarung hat der Immobilienfonds REIT Development ein Industriegelände im belebten Geschäftsviertel Jumeirah Lakes Towers (JLT) erworben. Die Anlage soll im letzten Quartal des Jahres 2022 fertiggestellt werden. Sie wird Edelmetalle – Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium – raffinieren und lagern, welche auf goldexchange.com in Token umgewandelt werden.Die Anlage wird Zugang zu Vermögenswerten in Form von Stablecoins, namentlich GoldCoin, SilverCoin, PlatinumCoin, PalladiumCoin und RhodiumCoin – allesamt Ethereum-basiert, bieten."Die Gold- und Edelmetallindustrie wird in der kommenden Zeit voraussichtlich ein signifikantes Wachstum erfahren und durch derartige Vereinbarungen können wir die Branche als Ganzes voranbringen", wird Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und CEO der DMCC bei Kitco zitiert."Unsere Raffinerie und Lagerung wird eine dezentralisierte unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen erstellen, welche es ermöglicht, alle Edelmetalle zu verfolgen, die in unserer Raffinerie raffiniert und schließlich verkauft werden", erklärt Mike De Vries, Chief Operation Officer bei REIT Development.© Redaktion GoldSeiten.de