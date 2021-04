Silver Institute: World Silver Survey 2021

Das Silver Institute veröffentlichte diese Woche seinen im Zusammenarbeit mit Metals Focus verfassten jährlichen Bericht "World Silver Survey". Diesem zufolge belief sich die gesamte Silbernachfrage im vergangenen Jahr auf 896,1 Mio. Unzen, verglichen mit 995,4 Mio. Unzen im Jahr 2019. Auch das Angebot ging zurück und erreichte 976,2 Mio. Unzen (2019: 1,019 Mrd. oz).Der Silberpreis belief sich 2020 im Durchschnitt auf 20,55 US-Dollar je Feinunze, verglichen mit dem Vorjahr (16,21 USD) ist dies ein Anstieg um 27% und außerdem der höchste Jahresdurchschnitt seit 2013.Etwas mehr als die Hälfte der physischen Silbernachfrage stammte mit 486,8 Millionen Unzen aus der Industrie (2019: 514,6 Millionen Unzen).Die physische Silbernachfrage ist im letzten Jahr um 8% gestiegen und erreichte mit 200,5 Mio. Unzen ein 4-Jahres-Hoch.Die Nachfrage nach Silberschmuck verzeichnete 2020, verglichen mit dem Vorjahr, einen 26%-Rückgang und sank von 200,3 Millionen Unzen im Jahr 2019 auf 148,6 Millionen Unzen im letzten Jahr.Die Nachfrage nach Silberwaren verringerte sich um 48% und erreichte 32,6 Millionen Unzen.Die Silberminenproduktion verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rückgang von 5,9% und betrug somit 784,4 Millionen Unzen, im Vergleich zu 833,2 Millionen Unzen im Jahr 2019.Das Angebot an Altsilber erreichte 182,1 Millionen Unzen; ein Plus von 7% verglichen mit den 170,5 Millionen Unzen 2019.Der Silbermarkt verzeichnete im vergangenen Jahr einen Überschuss von 80,1 Millionen Unzen.Metals Focus geht davon aus, dass der Silberpreis noch in diesem Jahr auf ein Hoch von 32 USD steigen und im Jahr 2021 insgesamt durchschnittlich 27,30 USD betragen wird, was einem Anstieg von 33% gegenüber dem Durchschnittspreis von 2020 entsprechen würde.Den vollständigen Bericht können Sie in englischer Sprache hier herunterladen © Redaktion GoldSeiten.de