Vietnams Goldmarkt

Auf der Webseite retailinsights.gold veröffentlichte der World Gold Council jüngst einen Bericht, welcher die Rolle Vietnams am globalen Goldmarkt beleuchtet. Laut dem WGC gehört das Land zu den größten Goldinvestmentmärkten in Südostasien.Der neue Bericht basiert auf der Grundlage von 2.003 Online-Interviews mit vietnamesischen Privatanlegern, welche unter anderem ergaben, dass 72% der Anleger in den letzten 12 Monaten in Gold investiert haben.Vietnam verfüge aktuell über ein begrenztes Angebot an Goldprodukten, zu denen die Verbraucher Zugang haben. Eine Öffnung der Märkte stelle demnach eine große Chance für das Wachstum des Goldmarktes dar. Das Bankensystem des Landes werde in den kommenden Jahren eine radikale Umgestaltung durchmachen. Im Zuge dieser dürften sich neue Möglichkeiten für Goldinvestitionen, einschließlich digitaler Goldkonten, eröffnen.Den Bericht können Sie hier herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de