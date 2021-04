Jeff Christian: Silberpreisprognosen

Im Interview mit David Lin von Kitco News nannte Jeff Christian, Managing Director der CPM Group, kürzlich die Silberpreisprognosen des Unternehmens für die kommenden Monate. angfristig sei man dem weißen Metall gegenüber bullisch eingestellt, zunächst dürfte es aber zu einer Seitwärtsentwicklung mit vorübergehenden Ausschlägen nach oben kommen."Wir gehen davon aus, dass sich der Preis in den nächsten paar Quartalen im Wesentlichen seitwärts bewegen wird: 22 $ als untere Grenze, 28 $ als obere Grenze. Ausschläge auf 30 oder 32 $ sind möglich, beispielsweise in den nächsten zwei Wochen, wenn wir uns den Lieferterminen für Mai nähern", so Christian. "Längerfristig, über das dritte Quartal hinaus, erwarten wir einen Anstieg des Silberpreises und bis 2023, 2024 könnte er unserer Meinung nach aufgrund der starken Investitionsnachfrage erheblich steigen."Ein weiteres Thema des Gesprächs ist das sogenannte "Spoofing" an den Edelmetallmärkten sowie die aktuellen Silberlagerbestände in London und New York.© Redaktion GoldSeiten.de