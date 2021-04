Bank of Zambia informiert über Goldkäufe

Die Bank of Zambia hat in dieser Woche Informationen zu den diesjährigen Goldkäufen und zur Goldkaufinitiative der Zentralbank veröffentlicht.Den Angaben zufolge hat die Notenbank seit Dezember 2020 282,79 Kilogramm Gold zu einem Preis von 345,6 Millionen Sambische Kwacha gekauft. 195,95 Kilogramm wurden von Kansanshi Copper Mining Plc zu einem Preis von 241,8 Millionen Sambische Kwacha gekauft, während 86,84 Kilogramm von Zambia Gold Company zu einem Preis von 103,8 Millionen Sambische Kwacha gekauft wurden.Die Bank plant nach eigenen Angaben, pro Jahr etwa 25.200 Unzen Gold (London Good Delivery) von Kansanshi Copper Mining Plc und 21.000 Unzen Doré mit einer Reinheit von mindestens 88% von Zambia Gold Company zu kaufen. Das Ziel dieser Initiative sei es, die internationalen Reserven auszubauen und zu diversifizieren.Das von der Zambia Gold Company gekaufte Gold wird sich erst nach der Raffination in den internationalen Reserven widerspiegeln, heißt es in der Mitteilung © Redaktion GoldSeiten.de