Rio Tinto - der Rohstoffriese ist erwacht

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. schob sich, bereits zum Ausklang des Handelsjahres 2020, aus der mehrmonatigen Abwärtsbewegung stark empor. Hierbei wurde auch der Widerstandsbereich um 66,00 EUR klar überschritten und seither reichte die Kraft der Bullen bis zum Februar-Höchsttand bei 85,02 EUR. Neben der Marke von 80,00 EUR, ist es nunmehr eben dieses Niveau bei rund 85,00 EUR, welches über der 70,00 EUR-Marke im Fokus der Anleger bleiben dürfte. Mittelfristig wäre dann natürlich mit dem dreistelligen Kursniveau zu rechnen.Notierungen unterhalb von 71,95 EUR (aktuelles Monatstief), lassen hingegen weitere Verluste bis 70,00 bzw. sogar 66,00 EUR je Anteilsschein möglich werden. Spätestens dort sollten die Käufer jedoch zurückkehren, um das klar bullische Bild wieder zu unterstreichen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.