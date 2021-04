Kitco-Umfrage: Unsicherheit kehrt an den Goldmarkt zurück

Unsicherheit scheint an den Goldmarkt zurückzukehren, nachdem der Goldpreis nicht in der Lage war, über 1.800 Dollar je Unze zu brechen, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 17 Marktexperten teil. Davon waren jeweils 7 (41%) Befragte der Ansicht, dass der Goldpreis steigen wird sowie unverändert bleibt. Drei Analysten (18%) blieben bearisch eingestellt.Außerdem gaben auch 850 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 575 (68%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 154 (28%) erwarten einen Preisrückgang, während 121 (14%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de