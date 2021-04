AurusSILVER: Erster silbergestützter Token an Börse gelistet

Aurus, ein FinTech-Unternehmen, das eine Blockchain-basierte Tokenisierungslösung für die Edelmetallbranche anbietet, hat vergangene Woche die Notierung seines silbergestützten Tokens AurusSILVER (AWS) an der Londoner Börse CEX.IO verkündet. Dies berichtet cryptoslate.com Aurus ist damit das erste Unternehmen, das ein silbergedecktes Token an einer Kryptowährungsbörse listet. Am Freitag eröffnete CEX.IO den Handel von AurusSILVER für seine internationalen Nutzer, nachdem im vergangenen März bereits AurusGOLD und AurusDeFi gelistet wurden. Jeder AWS ist durch 1 Gramm 99,99%-iges Silber von LBMA-zertifizierten Raffinerien besichert und kann gegen 1 Gramm 99,99%-iges Silber eingelöst werden."Wir freuen uns sehr, AurusSILVER an der CEX.IO zu notieren und damit eines der am meisten unterbewerteten Assets in den digitalen Asset-Bereich zu bringen", erklärte Guido van Stijn, Geschäftsführer von Aurus Technologies.© Redaktion GoldSeiten.de