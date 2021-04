Realzinsen & Gold

Blicken wir an dieser Stelle nochmals auf die Real-Zinsen, also die nominalen Renditen abzüglich der offiziellen Inflationsrate. Alle Laufzeiten, von 3 Monaten bis 30 Jahren, haben aktuell einen negativen Realzins (Inflation > Rendite):Die Tatsache, dass weltweit die Rohstoffpreise weiter steigen, große Unternehmen bereits Preiserhöhungen angekündigt haben und alle Inflationsprognosen bis Mitte des Jahres weiter gen Norden tendieren, wird dieses Bild eher noch verschärfen.An den Märkten gibt es keine festen Verhältnismäßigkeiten, aber man kann mit einem Blick in die Vergangenheit immer erahnen, was in der Zukunft geschehen wird. Wenn wir uns den Realzins (5 Jahre) langfristig betrachten und dahinter die Goldpreisentwicklung stellen, dann sehen wir eine klare Tendenz, wie Gold reagiert.In Schwarz der Realzins auf 5 Jahre und dahinter der Goldpreis in USD.Ein negativer Realzins ist immer ein guter Nährboden für Gold, wobei zu bemerken ist, dass die Investoren/Spekulanten oft dann verstärkt in Gold investieren, sobald der Realzins unter die Marke von -2% fällt:Seit 1970 gab es vier markante Bewegungen mit einem Einbruch des Realzinses auf unter -2% und in allen vier Fällen zog der Goldpreis auf ein neues Hoch.Da ich davon ausgehe, dass die offizielle Inflation im April und Mai deutlich weiter anzieht (3,50% sehe ich als realistisch an) sollte der Realzins entsprechend unter die -2% Marke fallen. Die Rendite im 5-jährigen Laufzeitbereich notiert aktuell bei 0,82%. Bereits ein Sprung der Inflation auf über 3% würde also bei einer gleichbleibenden Rendite zu diesem Szenario führen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.