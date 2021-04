Indiens Corona-Maßnahmen bringen die Goldschmuckproduktion des Landes fast zum Erliegen

Die zweite Corona-Infektionswelle in Indien und die damit verbundenen Maßnahmen bringen die Goldschmuckproduktion des Landes fast zum Erliegen, dies berichtet Arabian Business . Der Produktionsrückgang werde starke Auswirkungen auf die indischen Schmuckexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate, den größten Abnehmer dieser Produkte, haben."Da die meisten Arbeiter, die in den Edelstein- und Goldverarbeitungs- und Schmuckfabriken in Maharashtra und Gujarat arbeiten, aufgrund der neuen Beschränkungen und der Ausbreitung des Virus in ihre Heimatstaaten zurückkehren, ist die Herstellung von Schmuck fast zum Stillstand gekommen", erklärte Surendra Mehta von der India Bullion and Jewellers Association (IBJA).Die Edelstein- und Goldindustrie hatte bereits im vergangenen Jahr stark gelitten, als Indien nach dem Ausbruch der Pandemie im Land einen der strengsten Lockdowns verhängte. Zuletzt hatten sich die indischen Schmuckexporte aber wieder erholt.Die VAE sind den Angaben zufolge mit einem Anteil von über 75 Prozent der größte Exportmarkt für indischen Goldschmuck, während der Golfstaat der zweitgrößte Exporteur von Gold nach Indien ist. Die Schweiz ist der größte Exporteur des gelben Metalls nach Indien."Die strengen Beschränkungen für den Personenverkehr und die Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften in den Häfen und Flughäfen haben sich in diesem Monat ebenfalls negativ auf den indischen Goldimport ausgewirkt", so Mehta.© Redaktion GoldSeiten.de