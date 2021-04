Atlantic Industrial Minerals: Namensänderung zu Sylla Gold Corp. und Aktienkonsolidierung

Atlantic Industrial Minerals Incorporation gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in " Sylla Gold Corp. " geändert hat. Zudem meldete das Unternehmen die Konsolidierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf der Basis von 5:1.Die Namensänderung und die Konsolidierung wurden von den Aktionären des Unternehmens auf der Jahres- und Sonderversammlung am 11. September 2020 genehmigt.Die Stammaktien werden nun unter dem neuen Namen "Sylla Gold Corp." auf konsolidierter Basis unter dem neuen Symbol "SYG.H" des Unternehmens gehandelt.© Redaktion MinenPortal.de