WGC: Der indische Goldmarkt im März 2021

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council vergangenen Freitag Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im März. Das Land gilt als der zweitgrößte Goldverbraucher nach China.• Der inländische Goldpreis schloss im März 2021 um 5,2% niedriger bei 43.994 Rs/10g.• Ein niedrigerer inländischer Goldpreis und Käufe zur Hochzeitssaison kurbelten die Nachfrage im Einzelhandel in dem Monat, verglichen mit der niedrigen Verkaufsbasis vom März 2020, an.• Die offiziellen indischen Importe waren die höchsten seit zehn Jahren und die lokale Marktprämie erreichte in der ersten Woche des Monats ein 51-Monats-Hoch.• Der niedrigere Goldpreis, die höhere inländische Goldpreisvolatilität und die Safe-Haven-Nachfrage führten zu ETF-Zuflüssen. Der Gesamtbestand der indischen goldgedeckten ETFs (Gold-ETFs) erreichte Ende März 31,8 t; ein Nettozufluss von 1,6 t.• Die Reserve Bank of India (RBI) erhöhte ihre Reserven um 7,5 t Gold und verfügt damit nun über gesamte Goldreserven von 695,3 t.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de