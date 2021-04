Canada Silver Cobalt durchschneidet hochgradiges Silber mit 51.612 g/t

Ag

BohrlocProbeVon Bis Länge g/t oz/t

hnr (m) (m) (m)

.

CS-20-3 561,7562,40,71 30

9W2 3 4 .931 90

2





einschl13247561,7562,10,41 51

ießlich 3 4 .612 1.506





13248562,1562,40,30

4 4 2.668

78

26. April 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW, OTC: CCWOF, Frankfurt: 4T9B) (Canada Silver Cobalt oder das Unternehmen) freut sich, den zusätzlichen Keilabschnitt des zweiten hochgradigen Silbererzgangs (Erzgang 2) innerhalb von 60 Metern des Entdeckungsbohrlochs CA-1108 in der Zone Robinson bekannt zu geben. Das Projekt Robinson Zone befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens und umfasst das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet der Mine Castle Silver in Gowganda in der kanadischen Provinz Ontario.- Neuer Abschnitt von Erzgang 2 ergab 51.612 g/t (1.506 oz/t) auf 0,41 m zwischen 561,73 und 562,44 m mit einer wahren Mächtigkeit von 4-6 cm, innerhalb eines mächtigeren Intervalls mit 30.931 g/t (902 oz/t) auf 0,71 m in CS-20-39W2- Folgebohrloch von CS-20-39, dem bis dato hochgradigsten Silbergehalt in der Zone Robinson mit 89.853 g/t Ag (2.621 oz/t) auf einer wahren Mächtigkeit von 5-7 cm (29. Januar 2021). Abschnitt von Keilbohrloch 2, ca. 6 m von ursprünglichem Bohrloch entfernt- Sichtbar stark mineralisierter Kernabschnitt, etwa 13 m von Keilbohrloch 2 in Bohrloch CS-20-39W4 entfernt. Intervall erstreckt sich über 0,95 m, einschließlich Silber aus Mauergestein, in einer Bohrlochtiefe von 550 m. Erzgang weist eine wahre Mächtigkeit von 2-3 cm auf.- Kern von Keilbohrloch 4, CS-20-39, und dem angrenzenden Kern wird geteilt und die Proben wurden zur Untersuchung an das Labor geschickt. Die Analyseergebnisse sind noch ausständig.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58041/2021-04-26-CanadaSilverCobalt_DE_PRCOM.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58041/2021-04-26-CanadaSilverCobalt_DE_PRCOM.002.pngHochgradige Silbermineralisierung auf wahrer Mächtigkeit von 4-6 cm in Bohrloch CS-20-39W2 mit 51.612 g/t (1.506 oz/t) Ag auf 0,41 m* wahre Mächtigkeit von 4-6 cmSichtbare hochgradige Silbermineralisierung auf wahrer Mächtigkeit von 2-3 cm in Bohrloch CS-20-39W4 in Tiefe von 551,1 m - Analyseergebnisse noch ausstehendDiese neue hochgradige Erzgangplatte wird mittels Keilbohrungen erweitert. Weitere Analyseergebnisse und die erweiterte Plattengröße werden aktualisiert, sobald Ergebnisse vorliegen. Das Potenzial der Zone Robinson hat sich mit der Erschließung dieses zweiten, ausgeprägten, hochgradigen Silbererzgangs beträchtlich erhöht. Mit den Folgebohrungen werden die bestehenden Ressourcenplatten erweitert werden, über die in einer Pressemitteilung vom 28. Mai 2020 berichtet wurde. In dieser Pressemitteilung wurde im Rahmen einer ersten Ressourcenschätzung identifiziert, dass die Zonen 1A und 1B der Zone Robinson einen durchschnittlichen Silbergehalt von 8.582 Gramm pro Tonne (250 Unzen pro Tonne) in insgesamt 27.400 Tonnen Material aufweisen, was unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 258 Gramm Silberäquivalent pro Tonne insgesamt 7,56 Millionen vermutete Unzen Silber ergibt (Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben).Bemerkenswerterweise hat Bohrloch CS-20-39 auch eine 17 Meter lange Zone (in einer Tiefe von 502 bis 519 Metern) mit mehreren schmalen Erzgängen durchschnitten, die sowohl mit Silber als auch mit Kobalt-Arseniden mineralisiert sind. Mit den zusätzlichen Daten aus den aktuellen Keilbohrlöchern scheinen diese Erzgänge eine Gruppe von gestaffelten Erzgängen zu sein. Die Analyseergebnisse für diese Zone, die in mehreren Bohrlöchern durchschnitten wurde, sind noch ausstehend.President Matt Halliday, P.Geo., sagte: Erzgang 2 oder Big Silver wird mit den laufenden Keilbohrungen erheblich weiterentwickelt und wird schrittweise zu einem noch besseren Erzgang als Erzgang 1 oder Erzgang Robinson. Weitere Bohrungen werden diese Zone voraussichtlich erweitern.Das Konzessionsgebiet Castle liegt 15 Kilometer östlich der Goldlagerstätte Juby von Aris Gold Corp., 30 Kilometer südlich der Mine Young-Davidson von Alamos Gold, 75 Kilometer südwestlich des Macassa Complex von Kirkland Lake Gold sowie 100 Kilometer südöstlich der neuen Goldentdeckungen im Gebiet Timmins West.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Leitung von Matthew Halliday, P.Geo. (APGO), VP Exploration von Canada Silver Cobalt Works Inc., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, erstellt. Canada Silver Cobalt Works veröffentlichte die allererste Ressourcenschätzung im Gowganda Camp bzw. im Großraum des Cobalt Camp im Mai 2020. Es wurden insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie ermittelt. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Die Entdeckung ist in allen Richtungen offen (1A und 1B befinden sich rund 800 Meter von den östlich verlaufenden Abbaustätten der Mine Capitol entfernt). Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel (siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020).Der Vorzeigebetrieb Castle und das 78 km² große Konzessionsgebiet Castle, beide in Besitz von Canada Silver Cobalt, befinden sich im ehemals produktiven, ertragreichen Silberbergbaurevier Gowganda im Norden der Provinz Ontario und bergen im Hinblick auf Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer beachtliches Explorationspotenzial. Mit einem unterirdischen Zugang zu Castle, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen unter www.canadasilvercobaltworks.comFrank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive Officer416-625-2342Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Übertragung der hierin beschriebenen Konzessionsgebiete an ein anderes börsennotiertes Unternehmen im Austausch gegen Aktien; die Verteilung der Aktien an die Aktionäre des Unternehmens als Dividende, die zeitliche Planung und den Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, die geologischen Interpretationen, den Erwerb von Grundrechten, die potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Sofern dies nicht von den kanadischen Wertpapiergesetzen gefordert wird, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen vernünftig sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Dementsprechend werden Aktionäre, Investoren und andere Personen gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!