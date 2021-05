Werden Steuererhöhungen den US-Aktienbullenmarkt zum Entgleisen bringen?

[Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich am 25. April auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Der US-Aktienmarkt wurde am vergangenen Donnerstag daran erinnern, dass die Biden-Regierung plant, die Steuern zu erhöhen, um einen Teil der Kosten für ihre Ausgabenvorschläge zu decken. Dies verursachte einen Pullback im S&P500 Index (SPX), der nur wenige Stunden andauerte. Am nächsten Tag war das Steuerrisiko vergessen und es wurde ein marginales neues Allzeithoch verzeichnet. Bedeutet das, dass der Aktienmarkt immun gegen höhere Steuern ist?Bevor wir die obige Frage beantworten, lohnt es sich, darauf hinzuweisen, dass eine deutliche Erhöhung der Staatsausgaben immer mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten verbunden sein wird, unabhängig von der Methode, mit der die Ausgaben bezahlt werden. Von den drei möglichen Zahlungsmethoden ist eine Steuererhöhung wahrscheinlich die ehrlichste, weil hier die Kosten der Ausgaben für jeden am offensichtlichsten sind.Eine andere Methode, um eine Erhöhung der Staatsausgaben zu finanzieren, besteht darin, den staatlichen Schuldenberg durch den Verkauf von Anleihen an den privaten Sektor zu erhöhen. Wie in einem TSI-Artikel in der letzten Woche besprochen, sind die Hauptkosten dieser Methode die Übertragung von Investitionen des privaten Sektors auf die Staatsausgaben.Wenn die Steuern erhöht werden, um höhere Staatsausgaben zu finanzieren, dann sind die Kosten für die Wirtschaft im Wesentlichen eine Verringerung des Einkommens des privaten Sektors, während die Kosten für die Wirtschaft, wenn Schulden verwendet werden, um höhere Staatsausgaben zu finanzieren, eine Verringerung der Investitionen des privaten Sektors sind. Beide Methoden werden den wirtschaftlichen Fortschritt behindern.Die dritte Methode ist die Verwendung von "Inflation", auch bekannt als "finanzielle Unterdrückung", um die Ausgaben zu bezahlen. Dies geschieht, wenn die Zentralbank den Großteil der von der Regierung ausgegebenen Schulden monetisiert, um eine Erhöhung ihrer Ausgaben zu finanzieren. In der Tat wird der reale Wert der Schulden im Laufe der Zeit verringert, indem die Währung, in der die Schulden ausgezeichnet sind, abgewertet wird. Dies führt zu einer Verringerung des durchschnittlichen Lebensstandards aufgrund eines Anstiegs der Lebenshaltungskosten im Verhältnis zu den Löhnen.Es vergrößert auch die wirtschaftliche Ungleichheit, weil es die Vermögensarmen in einem viel größeren Ausmaß trifft als die Vermögensreichen. Tatsächlich profitieren die Vermögensreichen oft vom Prozess der Schuldenmonetisierung.Um auf die Frage zurückzukommen, die wir im ersten Absatz gestellt haben: Höhere Steuern oder das Risiko höherer Steuern könnten die "Ausrede" für die mittelfristige Aktienmarktkorrektur sein, die unserer Meinung nach in der zweiten Hälfte dieses Jahres stattfinden wird. Wir bezweifeln jedoch, dass Steuererhöhungen den langfristigen Trend des Marktes umkehren werden. Der Grund dafür ist, dass der langfristige Aufwärtstrend der nominalen Aktienkurse durch den idiotischen Glauben der Fed, dass eine Währungsabwertung hilfreich ist, und den unerbittlichen Geldfluss in "passive" Anlagevehikel angetrieben wird.Die wahrscheinlichste Ursache für eine langfristige Trendwende am Aktienmarkt ist der sich durchsetzende Glaube, dass die Inflation "Staatsfeind Nr. 1" ist. Solange das nicht der Fall ist, wird jeder deutliche Rückgang am US-Aktienmarkt mit einer Flut von neuem Geld durch die Fed beantwortet.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 27. April 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.