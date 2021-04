Goldpreis sollte noch vor Jahresende Marke von 1.900 USD testen, TD Securities

Laut den Analysten von TD Securities bereitet sich darauf Gold vor, seinen Schlüsselwiderstand bei 1.800 USD zu testen, da das Edelmetall nach einem enttäuschenden Jahresauftakt beginne, sein "Mojo" wieder zu finden. Dies berichtet Kitco News "Nach drei herausfordernden Monaten fängt Spot-Gold wieder an, sein Mojo zu finden und könnte bald versuchen, den Schlüsselwiderstand bei knapp über 1.800 USD/oz anzugehen", heißt es in einem Bericht der Investmentbank. "Die Vermögensverwalter scheinen nach zahlreichen Äußerungen, die das Engagement der Fed für leichtes Geld betonen, zu der Überzeugung zu gelangen, dass die Zentralbank so lange dovish bleiben wird, bis die Wirtschaft voll ausgelastet ist, die Beschäftigungszahlen deutlich steigen und ihr bevorzugtes Inflationsmaß, die PCE-Kernrate, etwa 0,5 Prozent über das anvisierte Ziel hinausgeht."Bei TD Securities gehe man davon aus, dass Gold vor Ende des Jahres aufgrund von zunehmenden Inflationsmeldungen noch das Niveau von 1.900 USD testen wird.Gold dürfte aber zunächst sichergehen, dass die US-Notenbank ihren Kurs beibehält und akkommodierend bleibt, bevor es in die Vollen gehe. "Der Markt wird ein höheres Maß an Vertrauen benötigen, dass der Zinsanstieg nicht durch günstigere Wirtschaftsdaten wieder angefacht wird und dass die Fed verhindern wird, dass die Zinsen bis zu dem Punkt steigen, an dem sie sich negativ auf die finanziellen Bedingungen auswirken können", so die Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de