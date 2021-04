Rock Tech Lithium nimmt ANZAPLAN für Phase-II-Pilotanlage unter Vertrag

Vancouver, 27. April 2021 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma ANZAPLAN mit der Durchführung weiterer Pilotanlagen-Tests beauftragt hat.Die Phase-II-Pilotanlage wird zusätzliche Lithiumhydroxid-Monohydratproben (LHM) für Kunden liefern und gleichzeitig das Fließschema erproben, bei dem Spodumkonzentrat über die branchenübliche Sulfatierungsroute in LHM umgewandelt wird. Das Ausgangsmaterial für die Phase-II-Pilotanlage stammt aus Konzentraten, die in kommerziellen Betrieben produziert werden. Damit soll die Fähigkeit des Fließschemas zur Verarbeitung von Material belegt werden, das derzeit auf dem Weltmarkt erhältlich ist.Wir freuen uns sehr, mit ANZAPLAN bei unserer Lithiumhydroxid-Pilotanlage in Europa zusammenzuarbeiten, meint Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech. ANZAPLANs tiefes Verständnis der europäischen Industrie und hochkompetentes Team von Verfahrensingenieuren, Chemikern und Geowissenschaftlern werden für Rock Tech im Rahmen der Weiterentwicklung unserer europäischen Lithiumhydroxid-Converter-Anlage eine große Bereicherung sein.Die Dorfner-Unternehmensgruppe ist ein führender europäischer Hersteller von Industrie- und Spezialmineralien mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Verarbeitung dieser Mineralien und liefert hochwertige Materialien, gereinigte Produkte und veredelte Zusatzstoffe an eine Vielzahl von Branchen, darunter die Chemie-, Pharma-, Elektronik-, Keramik- und Glasindustrie. ANZAPLAN wurde 1985 als unabhängige Firma unter dem Dach der Dorfner-Unternehmensgruppe gegründet und bietet Lösungen aus einer Hand, die alle Phasen der Verfahrensentwicklung und wirtschaftlichen Bewertung von Industrie- und Spezialmineral- und -metallprojekten abdecken. Dabei kommen die technologische Expertise aus den eigenen Labors, ein Testzentrum vor Ort und Pilotanlagen für die Verarbeitung sowie umfangreiche Erfahrung in der Mineralaufbereitung und der Herstellung von Spezialchemikalien zum Einsatz.Für das Board of Directors:Dirk HarbeckeDirk Harbecke, ChairmanBrad Barnett, Chief Financial Officer777 Hornby Street, Suite 600Vancouver, B.C., V6Z 1S4Tel: (778) 358-5200Fax: (604) 670-0033E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!