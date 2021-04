Silberkonter: Das Volk hat die Macht

Es gibt viele von uns "Tastatur-Kämpfer", die glauben, dass das aktuelle System der Mindestreserve und der digitalen Derivate unfair und voller Betrug ist. Es gibt auch eine Handvoll System-Verfechter, die behaupten, dass das aktuelle System fair und gerecht und Silber im Überfluss vorhanden sei. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Lassen Sie uns folgendes tun. Wenn Sie diese wöchentlichen Kolumnen regelmäßig lesen, dann werden Sie sich an diesen Beitrag von letzter Woche erinnern. Wenn nicht, lesen Sie ihn bitte jetzt, bevor Sie fortfahren: Save-the-Date: Silberkonter am 1. Mai 2021 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es an der Zeit ist, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, und wir, das Volk, haben die Macht, sie aufzudecken. Das Preisbildungssystem hat Jahrzehnte überdauert, und die Alchemie, die es antreibt, hat ein System hinterlassen, bei dem niemand mit Sicherheit weiß, wie viel physisches Gold und Silber mit klarem, unbestrittenem Eigentum existiert. Oh sicher, wenn Sie physisches Metall besitzen und halten, gibt es überhaupt keinen Streit. Wenn Sie jedoch einen Terminkontrakt, ein nicht allokiertes Konto oder einen ETF halten, ist alles, was Sie halten, ein Preisrisiko in einem übermäßig fremdfinanzierten System. Damit haben Sie ein unkalkulierbares Gegenparteirisiko, das Sie vielleicht bis heute nicht einmal in Betracht gezogen haben.Vor diesem Hintergrund kam es Ende Januar und bis Anfang Februar zu einem regelrechten Ansturm auf den Kauf und das Halten von physischem Silber. Der plötzliche Ansturm von physischen Silberkäufen leerte den bestehenden physischen Vorrat und führte zu einer Belastung des Just-in-Time-Liefersystems, das die Bullionbanken unterhalten. Der Aufwand war so beträchtlich, dass sogar die LBMA in ihrem Q1-Silberbericht eine physische Angebotsknappheit einräumte. Der untere Screenshot stammt aus einem BullionStar-Bericht zu diesem Thema: LBMA bestätigt "Kaufrausch" am Silbermarkt und Befürchtung von Silberknappheit Nun, wie wäre es damit? Wenn Menschen, die individuell rund um den Globus handeln, im Februar "Bedenken über die potenzielle Verfügbarkeit von Metall" ausgelöst hatten, warum zum Teufel sollte die kollektive Gruppe es dann nicht noch einmal versuchen? Und als es mir dämmerte, dass wir uns dem 10. Jahrestag des ungeheuerlichsten Ausbruchs offener Preismanipulation nähern, den viele von uns je erlebt haben - dem Massaker am 1. Mai 2011 - kristallisierte sich in meinem Kopf die Idee heraus, dass wir versuchen sollten, selbst herauszufinden, wo wir stehen.Das Volk hat die Macht das zu tun. Max Keiser versuchte die Leute mit seiner Kampagne "Kauf Silber, Crash JPMorgan" vor zehn Jahren zusammenzurufen, doch das scheiterte. Warum? Weil die sozialen Medien 2011 so gut wie nicht existierten. Twitter befand sich in seinen Kinderschuhen und Reddit besaß nicht denselben Marktanteil wie heute. Im Jahr 2021 besteht jedoch die Gelegenheit für die Leute, sich kollektiv in ihrer Suche nach der Wahrheit zusammenzutun.Hier geht es nicht um Profit oder kurzfristige Trading-Gewinne. Stattdessen geht es hier darum, ein für alle Mal herauszufinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Seit mein Artikel veröffentlicht wurde, gab es eine Flut von "Analysten", die eine gegensätzliche Meinung bezüglich der Preisintrige boten. Diese Leute haben offen angemerkt, dass es massig Silber in der Welt gibt, mit bis zu 3.000.000.000 Unzen verfügbaren Angebots, sollte der Preis steigen. Okay, ich denke zwar nicht, dass dies der Wahrheit entspricht, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Lassen Sie uns das herausfinden.Und wenn der Preis steigt, lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie die angeblichen "Regulierungsbehörden" reagieren. Im vergangenen Jahr haben sich die Preise vieler Rohstoffe mehr als verdoppelt. Kupfer ist in die Höhe geschossen. Mais und Sojabohnen sind um fast 100% gestiegen und der Holzpreis um das Fünffache. Seltsamerweise sprach der Kopf der US-amerikanischen CFTC niemals öffentlich über diese Preisentwicklungen, die primär durch physisches Angebot und Nachfrage angetrieben werden. Doch nachdem die physische Nachfrage den COMEX-Silberpreis am 1. Februar um nur 7% höher beförderte, behauptete Benham stolz, dass die Teilnehmer des Futuresmarktes den Preis "unterdrückt" hätten. Fragen Sie sich selbst: Warum besteht keinerlei Sorge für andere Rohstoffe, deren Preise steigen, jedoch große Sorge, wenn es um eine kleine Silberrally geht?Und warum sind diese "Analysten" so eifrig, jeden kleinzureden, der einfach nach der Wahrheit forscht? Wäre ein steigender Silberpreis nicht positiv für ihr Geschäft? Versuchen sie hier nur "den kleinen Mann zu retten" oder versuchen sie, den großen Mann zu unterstützen? Finden wir die Wahrheit heraus.In den letzten sieben Tagen haben mir viele Leute geschrieben und gefragt, was und wann zu kaufen ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen! Das wäre eine Anlageberatung. Sie müssen selbst entscheiden, ob physisches Metall zu ihren langfristigen Investmentzielen und Risikoparametern passt. Es liegt bei Ihnen, ob Sie physisches Metall oder einen ETF wie PSLV kaufen. Doch wenn Sie sich den Wahrheitssuchern anschließen möchten, dann hoffe ich, dass Sie sich uns am Wochenende und nächste Woche anschließen.Ob Sie es nun glauben oder nicht: Sie haben Macht. Doch diese Macht ist nicht individuell, sondern kollektiv. Wenn ich hergehe und heute 100 Unzen Silber kaufe, hat das keinerlei Effekt. Doch wenn meine Freunde und ich etwa 1.000.000 Unzen kaufen und in den nächsten Monaten die Auslieferung von 100 Unzen physischen Silbers beantragen... nun, das ist dann eine andere Sache. Nicht der Einzelne besitzt die Macht, sondern die Kollektive. Und das nicht nur in diesem Kontext wahr, sondern allgemein im Leben. Wenn Sie nicht mit dem zufrieden sind, was Sie beobachten, dann tun Sie etwas dagegen. Lassen Sie sich nicht alles gefallen; denn sonst wird sich nichts ändern.Patti Smith schrieb vor 34 Jahren darüber und ihre Worte gelten heute nach wie vor. Das Volk besitzt die Macht, nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu streben. "Oh und meine Sinne, neu geöffnet und ich erwachte mit dem Schrei, dass das Volk die Macht hat, das Werk der Narren zu erlösen. Von den Sanftmütigen regnet die Gnade. Es wurde verfügt, das Volk regiert."© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 27. April 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.