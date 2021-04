Will Rhind: Gold an wichtigem Übergang & Argumente für Platin

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network in dieser Woche mit Will Rhind, dem Gründer und CEO von GraniteShares, über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold und Platin.Der Experte erklärt, dass die zuletzt wenig Aufsehen erregende Entwicklung von Gold u.a. den steigenden Zinsen und einem stärkeren US-Dollar geschuldet war. Rhind glaubt, dass das gelbe Metall in diesem Jahr weniger als Krisenabsicherung gefragt sein dürfte, vielmehr finde gerade ein Übergang zur Rolle von Gold als Inflationsabsicherung statt. Immerhin finde das Thema Inflation zunehmend den Weg in die Mainstream-Medien.In Bezug auf Platin ist Rhind ebenfalls bullisch eingestellt, allerdings nicht nur aufgrund der Nachfrage aus dem Automobilsektor. "Meine Einschätzung, warum Platin ein attraktives Metall ist, ist nicht so sehr, dass es eine unmittelbare industrielle Nachfrage aus dem Automobilsektor hat, der immer noch den größten Teil der Nachfrage nach Platin ausmacht," erklärt er. "Ich denke, dass es in Zukunft ein wirklich wichtiges Metall sein wird, wenn wir zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft, einer nachhaltigen Energieinfrastruktur übergehen, insbesondere bei der Produktion von Wasserstoff."Und weiter heißt es: "In dieser Hinsicht denke ich, dass (Platin) ein Metall wie Lithium sein könnte – Wasserstoff kann meiner Meinung nach für Platin tun, was Batterien für Lithium getan haben."Weiterhin erinnert Rhind daran, dass Platin als Ersatz für Palladium in Katalysatoren verwendet werden kann. Obwohl ersteres traditionell in dieselbetriebenen Fahrzeugen und letzteres normalerweise in benzinbetriebenen Fahrzeugen verwendet werde, könnten sie ausgetauscht werden. Angesichts des aktuell sehr hohen Palladiumpreises dürfte dies eine attraktive Option für Automobilhersteller sein.© Redaktion GoldSeiten.de