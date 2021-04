Reuters-Umfrage: Gold- und Silberpreisprognosen nach unten korrigiert

Analysten und Trader haben ihre Prognosen für den Goldpreis nach unten korrigiert, dies ergab laut Yahoo Finance eine Umfrage von Reuters. Eine Rückkehr auf das Preisniveau vom vergangenen August gilt inzwischen als unwahrscheinlich.Laut der Befragung, an der 42 Analysten und Trader teilnahmen, dürfte Gold im Gesamtjahr einen Durchschnittspreis von 1.784 US-Dollar je Unze verzeichnen. Für 2022 liegt die durchschnittliche Prognose bei 1.743 US-Dollar je Unze. Die vorherige, im Februar veröffentlichte Umfrage hatte Durchschnittskurse von 1.925 und 1.908 USD ergeben.Den Analysten zufolge könnten bestimmte Ereignisse – wie eine Abschwächung des US-Dollars, einen Inflationsschub, fallende Aktienmärkte oder eine neue Welle von Coronavirus-Infektionen, die groß genug ist, um das Wirtschaftswachstum zu entgleisen – zu einem neuerlichen Interesse an dem gelben Metall führen. Zudem werde die wieder auflebende Goldnachfrage in Asien nach einem Einbruch zu Beginn der Pandemie die Preise vor einem zu starken Rückgang bewahren.Der Silberpreis dürfte sich nach Einschätzung der Teilnehmer dieses Jahr auf durchschnittlich 25,76 Dollar belaufen; für 2022 wird ein Durchschnittspreis von 25,00 Dollar erwartet. Zuletzt hatten die Prognosen bei 26,86 und 25,30 USD gelegen.© Redaktion GoldSeiten.de