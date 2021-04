Gold - Ein Fuß in den Wolken, ein Fuß im Straßengraben

Anfang März und Anfang April gelang es den Bullen den Goldpreis kurz vor der zentralen Unterstützung bei 1.670 USD zu stabilisieren und die vorherige Verkaufswelle jeweils abzubremsen. So entstand ein bullisches Doppeltief, das mit dem Anstieg über das Zwischenhoch bei 1.755 USD Mitte April aktiviert wurde. In der Folge zog der Kurs des Edelmetalls an den Widerstand bei 1.795 USD an, der aber bislang trotz mehrerer Attacken nicht überschritten werden konnte. Es folgte daraufhin eine Korrektur an das frühere Hoch bei 1.764 USD, die im gestrigen Handel wieder auf Käufer traf. Ein kleines Verkaufssignal wurde somit in letzter Sekunde abgewendet.Nach der gestrigen Verteidigung der 1.764 USD-Marke haben sich die Bullen wieder in neutrales Gebiet gerettet, denn zwischenzeitlich wurde gestern intraday bereits die kurzfristige Aufwärtstrendlinie geschnitten und damit die Tür für eine Verkaufswelle bis 1.720 USD geöffnet.Sollte die Trendlinie im Bereich von 1.773 USD erneut unterschritten werden, könnte es diesmal auch zu einem Bruch der 1.764 USD-Marke und Abgaben unter 1.755 USD in Richtung 1.720 USD kommen. Damit wäre auch die Erholungsphase beendet und das Doppeltief neutralisiert. Mittelfristig dürfte ein solcher Abverkauf eine herbe Enttäuschung für die Anleger darstellen und mit weiteren Verkäufen und somit einer erneuten Abwärtswelle bis 1.670 USD quittiert werden.Sollte der Goldpreis den Anstieg dagegen mit einem Ausbruch über 1.795 USD fortsetzen, könnten die Hürden bei 1.805 und 1.815 USD angelaufen werden. Hier ist noch einmal mit Gegenwehr der Bären zu rechnen und auch eine Topbildung nicht auszuschließen. Darüber wäre dann allerdings Platz für eine steile Kaufwelle bis 1.848 USD und somit der Trendwechsel infolge des Doppelbodens final bestätigt.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG