SPDR Gold Trust: Bestände seit einer Woche unverändert

Der SPDR Gold Trust hatte in den vergangenen Wochen kontinuierlich Abflüsse verzeichnet, die sich zuletzt allerdings etwas verlangsamt hatten. In der vergangenen Woche ergab sich indes keinerlei Bewegung der Bestände.So beliefen sich die Bestände am gestrigen Mittwoch nach Angaben auf der Website des weltweit größten Gold-ETFs www.spdrgoldshares.com wie schon am Mittwoch vergangener Woche auf 1.021,70 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 21. April: 1.021,70 t• 22. April: 1.021,70 t• 23. April: 1.021,70 t• 26. April: 1.021,70 t• 27. April: 1.021,70 t• 28. April: 1.021,70 t© Redaktion GoldSeiten.de