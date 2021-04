Rock Tech Lithium beauftragt Firma mit Testarbeiten seiner zum Patent angemeldeten Verarbeitungsmethode

Vancouver, 29. April 2021 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Nagrom damit beauftragt wurde, das vom Unternehmen entwickelte und zum Patent angemeldete Verfahren zur Herstellung von Lithiumhydroxid in deren Labors am Prüfstand zu testen.Die Tests auf dem Prüfstand werden zunächst an vorab hergestellten Laugen unter Bezugnahme auf die Prüfstandversuche mit dem herkömmlichen Sulfatierungsprozess (an jenem Punkt des Prozesses, wo das innovative Verfahren von Rock Tech zur Anwendung kommt) durchgeführt. Dabei werden Qualitätsaspekte verschiedener Spodumenkonzentrate berücksichtigt, unter anderem auch des Spodumenkonzentrats aus dem Lithiumprojekt Georgia Lake in der kanadischen Provinz Ontario, an dem Rock Tech sämtliche Rechte besitzt. Die Testarbeiten werden wertvolle Daten zur Leistungsfähigkeit des innovativen Herstellungsverfahrens des Unternehmens liefern, als Grundlage für zukünftige Tests im Pilotmaßstab dienen und gereinigte Lithiumhydroxidproben für weitere Tests durch das Unternehmen sowie potenzielle Kunden bereitstellen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58121/20210429-RockTech-EngagesNagrom_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1 - Andritz-Zentrifuge, die bei den Nitrattests in der Fällung von LHM zum Einsatz kommtWir freuen uns sehr, gemeinsam mit Nagrom unser innovatives Verfahren zur Herstellung von Lithiumhydroxid genauer zu studieren, meint Dirk Harbecke, der Chairman von Rock Tech. Die Ergebnisse aus diesen Tests werden uns ein tieferes Verständnis des Fließdiagramm ermöglichen, das für die Errichtung einer dedizierten Pilotanlage notwendig ist.Das Nitratverfahren beinhaltet zwar eine innovative Salzumwandlung zur Bildung von Lithiumhydroxid, basiert aber aus technischer Sicht auf den Basisschritten, die man auch aus der Kali- und Düngemittelindustrie kennt. Das Skalierungsrisiko ist somit gering, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Voigt, ein Director von Rock Tech. Im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren werden hier keine Verfahrensschritte unter dem Gefrierpunkt benötigt, es ist eine vereinfachte Reinigung des Lithiumhydroxids möglich und der Energie- und Wasserverbrauch ist ebenfalls geringer. Außerdem besteht bei diesem Verfahren die Möglichkeit, reine und interessante Nebenprodukte für die Baustoffbranche herzustellen.Nagrom, eine westaustralische Gesellschaft in Privatbesitz, unterstützt die Bergbaubranche bereits seit mehr als 30 Jahren mit ihrem metallurgischen Leistungsangebot. Die Betriebsstätte der Firma in Kelmscott (Perth, Westaustralien) verfügt über mehr als 100 Verarbeitungsanlagen sowie 120 qualifizierte Mitarbeiter. Nagrom ist im Lithiumsektor eine anerkannte Marke und hat bereits für zahlreiche Großproduzenten und auch Jungunternehmen Tests zu Spodumen bzw. zum nachgelagerten Lithium durchgeführt.Für das Board of Directors:Dirk HarbeckeDirk Harbecke, ChairmanBrad Barnett, Chief Financial Officer777 Hornby Street, Suite 600Vancouver, B.C., V6Z 1S4Tel: (778) 358-5200Fax: (604) 670-0033E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!