Green Battery Minerals: Neuigkeiten zur Testbatterie

VANCOUVER, 29. April 2021 - Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) (Green Battery oder das Unternehmen) freut sich, über die aktuelle Situation in Zusammenhang mit dem Bau seiner aus Graphit bestehenden Testbatterie zu berichten. Das verwendete Graphit stammt aus dem Graphitprojekt Berkwood im Norden der Provinz Quebec, das auf dem Straßenweg gut erreichbar ist.GREEN BATTERY MINERALS hat sich zum Ziel gesetzt bzw. verfolgt die Strategie, einer der größten nordamerikanischen Hersteller von sauberen, umweltfreundlichen und qualitativ hochwertigen Anodenmaterialien zu werden, die in Elektrofahrzeugbatterien und erneuerbaren Energiespeichern zum Einsatz kommen.Die Arbeiten zum Bau einer Testbatterie aus unserem Graphit sind im Gange.President und CEO Tom Yingling sagt: Wir freuen uns berichten zu können, dass das Reinigungsverfahren im Großmaßstab bisher wie geplant verläuft. Vor rund zwei Jahren haben wir Proben im kleinen Maßstab getestet und ich kann nun mit Freude bestätigen, dass wir vor kurzem im Rahmen von ersten Tests mit größeren Mengen ebenso erfolgreich waren. Die Ergebnisse haben sich wiederholt und wir sind mit unserem hochwertigen Graphit, der einfach zu trennen und zu reinigen ist, sehr zufrieden. Die nachweisliche Absicherung und Reproduzierbarkeit dieser Prozesse ist unerlässlich, um Lithiumionenbatterie-Hersteller als Kunden gewinnen zu können. Zu den nächsten Schritten zählt die Reinigung des Graphits zum Erreichen eines Reinheitsgrads von 99,95 %, was ebenfalls bereits geschehen ist, und die Herstellung der Anode, die in Lithiumionenbatterien getestet werden soll.Entwicklung unseres Anodenmaterials für eine Testbatterie - Dieser Schritt befindet sich derzeit in Umsetzung. Es beginnt damit, dass Material aus dem Erdboden entnommen wird, das sowohl Graphit als auch Wirtsgestein enthält. Dieses wird anschließend gereinigt, damit unser Graphit als Anode in einer fertigen Batterie getestet werden kann. Mehrere dieser Schritte wurden bereits vor zwei Jahren bestätigt. Green Battery hat nun ein weiteres unabhängiges Labor damit beauftragt, mehrere tausend Tonnen unseres Graphitmaterials in einem deutlich größeren Maßstab zu verarbeiten, als dies beim vorigen Labor der Fall war. So erhalten wir eine weitaus größere gereinigte Probe, die wir dann einer weiteren Reinigung auf 99,95 % unterziehen. Damit sind wir in der Lage, den Batterieherstellern entsprechende Proben zu übergeben. Dieses zweite unabhängige Labor wird die Testergebnisse ebenfalls ein zweites Mal überprüfen. Anhand der abgesicherten Ergebnisse dürfte es einfacher sein, Kontakte zu Lithiumionenbatterie-Herstellern zu knüpfen. Hier die Ergebnisse aus den früheren Tests sowie die Ergebnisse aus den aktuellen Testwiederholungen:a. Extraktion repräsentativer Gesteinsproben vor Ort: (erfolgte im Zuge unserer Bohrprogramme mit Entnahme von Schlitz- und Gesteinsproben).b. Zerkleinerung der Gesteinsproben: Vor zwei Jahren wurden Tests mit einer kleinformatigen Probe durchgeführt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse konnten vor kurzem erfolgreich auch an einer größeren Menge bestätigt werden.c. Flotation des Graphits in hochgradigem Konzentrat aus Wirtsgestein: Vor zwei Jahren wurden Tests mit einer kleinformatigen Probe durchgeführt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse konnten vor kurzem erfolgreich auch an einer größeren Menge bestätigt werden.d. Reinigung auf 99,95 % unter Einsatz von alkalischen Reinigern: Erfolgte vor zwei Jahren anhand einer kleinformatigen Probe. Derzeit werden Tests mit einer größeren Menge vorbereitet.e. Sphärisierung für den Einsatz in Batterien: (muss erst durchgeführt werden)f. Beschichtung der Sphären: (muss erst durchgeführt werden)g. Herstellung einer Anode: (muss erst durchgeführt werden)h. Testung unserer Anode im Vergleich zu anderen herkömmlichen Anoden: (muss erst durchgeführt werden)Das Verfahren der Graphitreinigung beginnt mit dem Zerkleinern des Wirtsgesteins, in dem der Graphit enthalten ist. Die Graphitflocken werden anschließend mittels Flotation abgeschieden.Zur Konzentratherstellung wird der Prozess in einer Anlage im Groß- oder Pilotmaßstab simuliert. Bei der Flotation kann entweder das Hydrofloat-Verfahren oder eine herkömmliche Flotation zum Einsatz kommen. Die Schwerkraftkonzentration erfolgt mit Hilfe einer Rüttelplatte (Deister).Es folgt eine bildliche Darstellung des Verfahrens:Die graphithaltige Gesteinsprobe aus unserem Bohrkern und die obertägig entnommenen Proben wurden an die Firma Base Metallurgical Laboratories Ltd. übergeben. Die Proben wurden zerkleinert und zu vier Hauptkomponenten homogenisiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58123/042921-Largecalepurification_DE_PRcom.001.jpegDie Proben wurden in einer Stabrohrmühle in unterschiedliche Korngrößen zerkleinert und unter Einsatz des Verfahrens der herkömmlichen Grobflotation getestet. Die Reinigungs- und Schleiftests müssen noch durchgeführt werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58123/042921-Largecalepurification_DE_PRcom.002.jpegGraphit vor und nach der Zerkleinerung im Brecher.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58123/042921-Largecalepurification_DE_PRcom.003.jpegGraphit schwimmt auf, er wird daher in Flotationsbädern abgeschieden. Es kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, um den Graphit an die Oberfläche zu befördern, wo er entfernt werden kann.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58123/042921-Largecalepurification_DE_PRcom.004.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58123/042921-Largecalepurification_DE_PRcom.005.jpegDave Kelsch, P.Geo., ist eine qualifizierte Person (Qualified Person, QP) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Green Battery Minerals wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder gemeinsam eine Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Green Battery Minerals zählt die Entdeckung der Graphitressourcen bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. 