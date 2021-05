Troy Resources: Quartalsbericht

Troy gestern mit dem Quartalsbericht: Link. Bei der Exploration konnte Troy Resources Ltd. in den vorerst letzten Bohrungen für die potenzielle Smarts Untertagemine wieder ganz ordentliche Treffer vorweisen:Die Produktion lag bei 7.333 Unzen und verkauft wurden 8.310 Unzen Gold:Die All-In-Kosten konnten zwar im Vergleich zum katastrophalen Vorquartal von 3.292 USD auf 2.001 USD gesenkt werden, doch bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.785 USD hat man trotzdem wieder Geld verloren.Die Cash-Kosten konnten um rund 1.200 USD auf 1.686 USD reduziert werden.Ende März hatte die Firma noch 9,3 Millionen AUD in Cash und Gold, etwas weniger als Ende Dezember:Trotz der Produktionssteigerung gelang es nicht, das Quartal zumindest mit einer schwarzen Null abzuschließen. Die Verluste aus der Produktion hielten sich zwar in Grenzen, doch sicherlich kann es kein Dauerzustand sein, den enormen Aufwand für die Mine zu betreiben, wenn am Ende nichts hängen bleibt.Auf der Explorationsseite gibt es immer wieder Lichtblicke, doch der große Durchbruch fehlt bislang. Man kann dem Management von TROY nicht abstreiten, dass man alles versucht, um die Firma wieder in die Bahn zu bringen, jedoch gelang dies leider auch in diesem Quartal nicht.Knapp 10 Millionen AUD Liquidität hatte die Firma zum Quartalsende und es ist klar, dass die Luft dünner wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.