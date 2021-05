Nicola Mining unterzeichnet Kaufvertrag für Gold- und Silberkonzentrat mit Ocean Partners Holdings

Vancouver, 30. April 2021 - Nicola Mining Inc. (TSXV: NIM) (FWB: HLI) (das Unternehmen oder Nicola) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Ocean Partners UK Limited1 (Ocean Partners"), einem Unternehmen, das Bergbauunternehmen, Hüttenwerken und Raffinerien globale Handelsdienstleistungen bietet, einen Kaufvertrag (der Kaufvertrag) für Gold- und Silberkonzentrat unterzeichnet hat. Der Kaufvertrag enthält auch eine revolvierende Vorauszahlungsregelung in Höhe von 500.000 USD (die Vorauszahlung), die es dem Unternehmen ermöglicht, eine Vorauszahlung für Betriebskapitalzwecke zu beantragen. Das Unternehmen schloss den Kaufvertrag mit der Erwartung ab, mit den Aufbereitungsaktivitäten in seiner Aufbereitungsanlage in Merritt zu beginnen.Am 26. April 2021 beantragte das Unternehmen eine Vorauszahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar, die anschließend am 27. April 2021 erhalten wurde. Es wird erwartet, dass Mittel zur Vorbereitung der Aufbereitungsanlage für die Produktion und mögliche Akquisitionen bereitgestellt werden. Die Konditionen für die Vorauszahlung sind der dreimonatige LIBOR-Satz plus 5,5 % pro Jahr zuzüglich einer Gebühr von 5.000 USD für die erste Vorauszahlung. Das Unternehmen wird für die ersten sechs Monate Zinszahlungen leisten und den Kapitalbetrag im Oktober 2021 zurückzahlen. Zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen erneut die volle Vorauszahlungsmöglichkeit in Höhe von 500.000 USD in Anspruch nehmen.Die nicht verwässernde Vorauszahlung ermöglicht es dem Unternehmen, die Investitionsvorhaben abzuschließen und den Zeitraum zwischen der Wiederinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage und dem Cashflow zu überbrücken. Es handelt sich nicht um eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return/NSR) und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Zahlungen fortzusetzen, sobald der in Anspruch genommene Betrag zurückgezahlt wurde. Ein Hauptgrund, warum das Unternehmen Ocean Partners für den Konzentratverkauf ausgewählt hat, ist Ocean Partners Vision, dass Nicolas Aufbereitungsanlage in Merritt das Potenzial besitzt, ein hochgradiges/kleines Projektaufbereitungszentrum für die Provinz British Columbia zu werden. Ocean Partners bot auch attraktive Kaufbedingungen an, und Ocean Partners hat Interesse bekundet, Nicola Finanzierungsoptionen für zukünftige Konsolidierungen von Gold- und Silberprojekten bereitzustellen.Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass Cameron Lilly, P.Eng., die Aufgabe als Leiter der Aufbereitungsanlage in Merritt übernommen hat. Herr Lilly hatte zwei Jahrzehnte lang leitende Positionen in führenden Aufbereitungsanlagen in ganz British Columbia inne und ist ein Experte für die Optimierung von Flotationsanlagen, einschließlich der Engpassbeseitigung, Produktionsbuchhaltung, Anlagenplanung und industrieller Belüftung/Staubkontrolle. Sein Fachwissen in den Bereichen operative und ökologische Kapazitäten wird wertschöpfend für Nicolas Geschäftstätigkeit und ihr kontinuierliches Engagement für die Umwelt sein.Peter Espig, CEO von Nicola, kommentierte: Wir sind sehr begeistert von der Gelegenheit, mit Ocean Partners zusammenzuarbeiten, und dem Zugang zu nicht verwässernden Finanzierungsoptionen, den sie uns bieten. Außerdem vermindert dies die Notwendigkeit des Abschlusses einer NSR-Vereinbarung. Wir erkennen auch das Potenzial der Projektkonsolidierung, das unsere vollständig genehmigte und moderne 30,0-Millionen-Dollar-Aufbereitungsanlage bietet. Wir sind uns jedoch weiterhin bewusst, dass der größte langfristige Wert des Unternehmens in unserem zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekt New Craigmont liegt, auf dem wir in Kürze mit unserem Explorationsprogramm 2021 beginnen werden.Brent Omland, CFO von Ocean Partners, meinte: Wir haben die erheblichen Investitionen und das langfristige Engagement anerkannt, die für Projekte erforderlich sind, um eine Genehmigung für eine Aufbereitungsanlage in British Columbia zu erhalten. Wir glauben, dass Nicola die Genehmigung für den führenden Standort der Provinz erhalten hat, an den aus ganz British Columbia hochgradig gold- und silberhaltiges Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage angeliefert werden könnte, und wir freuen uns auf eine langfristige Beziehung.Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung. Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert und im Begriff ist, den Verarbeitungsbetrieb bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen modernen Mühlen- und Bergeeinrichtung in der Nähe von Merritt (British Columbia) wieder aufzunehmen. In der vollständig genehmigten Mühle können mittels Schwerkraft- und Flotationsprozesse sowohl Gold als auch Silber verarbeitet werden. Das Unternehmen ist ferner hundertprozentiger Eigentümer von Treasure Mountain, einem hochgradigen Silberkonzessionsgebiet, und einer in Betrieb befindlichen Kiesgrube, die sich in der Nähe der Aufbereitungsanlage befindet.Im November 2015 konsolidierte Nicola als erstes Unternehmen seit Jahrzehnten die Besitzanteile am Konzessionsgebiet New Craigmont (das Konzessionsgebiet) und betreibt hier seitdem aktiv Mineralexploration. Das Konzessionsgebiet ist ein zu 100 % unternehmenseigenes Kupferprospektionsgebiet mit einer aktiven Abbaugenehmigung (M-68) und befindet sich 33 km südlich des erstklassigen Porphyrbezirks Highland Valley. Das Konzessionsgebiet befindet sich neben dem südlichen Ende des Guichon-Creek-Batholith, der die die Kupferlagerstätten Highland Valley beherbergt.Derzeit gibt es keine Schätzungen der Mineralressourcen auf dem Konzessionsgebiet. Historische nicht mit NI 43-101 konforme Ressourcenberechnungen sind in internen Memos und geologischen Berichten für Placer Development Ltd. schriftlich belegt. Weitere Einzelheiten zum Konzessionsgebiet finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Thule Copper-Iron Property, Southern British Columbia, Canada" (Technischer Bericht über das Kupfer-Eisen-Konzessionsgebiet Thule, südliches British Columbia, Kanada), der am 8. Für das Board of Directors:Peter EspigPeter Espig, CEO & Director Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!