Völker hört die Signale: Alarmstufe Grün

Eine Alarmstufe ist keine Erwartung, eine Alarmstufe ist ein detektiertes Potenzial eines möglichen, explosiven Ereignisses aufgrund einer Zutatenkombination und deren Interaktivität;

Eine Alarmstufe muß nicht zu diesem Ereignis führen.

Marktzinsen wieder nur leicht entspannt - hier invers Staatsanleihenkurse leicht steigendaber mit nicht vielversprechender Vorindikation.Als neutraler Österreicher, zumal am 1. Mai, hört man da die Signale. Und diese lauten: Es muss mehr Geld für Staatsanleihenkäufe her. Gerne von den Zentralbanken, diese kaufen augenscheinlich zu wenig.Mit dem Vorsitzenden der US-Zentralbank kann man derzeit, wie keinesfalls immer, einer Meinung sein, er hat die Teuerung als solche erkannt. Das Wort hat er nicht benützt sondern "transitorische Preissteigerung", aber das spielt keine Rolle.Eine Veränderung der Relation von (Geldmenge M3) gebrochen durch (Gütermenge und Dienstleistungsmenge) ist dann keine Inflation, wenn die Veränderung von der Güter- und Warenmenge herstammt und nicht von der Geldmenge. Schließungen verändern nun einmal die Güter- und Warenmenge.4-Monatsausgaben für Friseure, Urlaubsreisen und Kino- und Restaurantbesuche eingespart und stattdessen für Baumaterial ausgegeben, das verändert den Preis von Baumaterial, aber eben nicht wegen der Geldmenge. Der Preisindex wird dadurch verfälscht viel zu hoch.Halbwegs positiv die Zeichen vom Crypto- Markt:Die inverse SKS im BitCoin funktioniert, die Frage ist, wie weit?Aktien sprachen nichts Neues in der abgelaufenen Woche, egal ob ohne relevante Unternehmenszahlen (DAX)oder mit sehr guten (SPX 500)Kommen wir jetzt zur Alarmstufe grün: