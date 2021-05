Cypress Development ernennt Braam Jonker zum Finanzvorstand

Vancouver, 03. Mai 2021 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Abraham (Braam) Jonker zum Finanzvorstands (Chief Financial Officer - CFO) des Unternehmens bekannt zu geben. Der bisher amtierende CFO James Pettit wird dem Board of Directors weiterhin als nicht-geschäftsführender Direktor angehören.Herr Jonker ist eine erfahrende Führungspersönlichkeit im Finanzbereich in der Bergbauindustrie mit fast 30 Jahren Erfahrung. Er war zuletzt als CFO der Nevada Copper Corp. tätig, wo er die Finanzfunktionen des Unternehmens leitete, als dieses den Übergang zur Projektentwicklung und zum Produktionsstart vollzog. Vor seiner Ernennung zum CFO fungierte er auch als Übergangs-CEO und nicht-geschäftsführender Direktor von Nevada Copper.Herr Jonker spielte eine entscheidende Rolle bei mehreren Unternehmenssanierungen und -restrukturierungen, war ein wichtiges Teammitglied im Management und auf Vorstandsebene bei der strategischen Entwicklung einer Reihe von börsennotierten Unternehmen und hat an der Beschaffung von mehr als 750 Millionen CAD in Form von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten in der Bergbauindustrie teilgenommen bzw. diese beaufsichtigt.Er ist eingetragener Wirtschaftsprüfer in British Columbia, (Kanada), England, Wales und Südafrika. Er ist zudem Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants in Großbritannien und hat einen Master-Abschluss in Südafrikanischem und Internationalem Steuerrecht von der Rand Afrikaans University, Südafrika.Wir freuen uns, Braam im Unternehmen willkommen zu heißen, sagte Bill Willoughby, CEO von Cypress. Wir sind sehr froh, dass wir auf seine fachliche Kompetenz im strategischen und finanziellen Management zurückgreifen können und insbesondere auf seine jüngsten Verdienste bei einem großen Bergbauprojekt in Nevada. Wir freuen uns auf seine Beiträge bei der Weiterentwicklung unseres Clayton Valley Lithium-Projektes in Nevada im Hinblick auf eine Machbarkeitsstudie. Das Unternehmen dankt auch Jim Pettit für seine Dienste als CFO und freut sich auf seine weitere Beratung und sein Engagement im Board of Directors.Cypress Development ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumprojektes Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben neben der Silver Peak-Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, eine erstklassige Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein identifiziert. Die Größe der Ressource macht das Clayton Valley-Projekt zu einer erstklassigen Lithium-Quelle, welches das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden weltweiten Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.Lageplan der Claims des Lithiumprojektes Clayton Valley, Nevada: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_cypress_-_albemarle_properties_map.jpgUm mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.cypressdevelopmentcorp.com.Cypress Development Corp.Dr. Bill WilloughbyWILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE, Chief Executive OfficerDon MyersDirector, Corporate CommunicationsTel: 604-639-3851Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: 604-687-3119E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.comDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!