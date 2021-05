Metallis Resources schließt erste Tranche von 3,3 Mio. $ der nicht broker-vermittelten Privatplatzierung ab

Vancouver, 3. Mai 2021 - Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS; OTCQB: MTLFF; FWB: 0CVM) (das Unternehmen oder Metallis) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche (die erste Tranche) seiner zuvor angekündigten nicht broker-vermittelten Platzierung (die Finanzierung) von bis zu 3,5 Mio. $ (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2021) abgeschlossen hat. Die erste Tranche hat zur Ausgabe von 5.970.000 Flow-Through-Einheiten für Bruttoerlöse von 2.985.000 $ und 761.111 Non-Flow-Through-Einheiten für Bruttoerlöse von 342.500 $ geführt.Metallis President und CEO Fiore Aliperti sagte: Der Abschluss dieser ersten Tranche ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung unserer Bohrsaison 2021, und wir gehen davon aus, dass wir den Rest in der nächsten Woche abschließen werden. Wie zuvor berichtet, wurden jetzt alle unsere wichtigsten Explorationsverträge unterzeichnet und das geologische Team ist dabei, die Datenanalyse zu beenden, die bei den Einzelheiten zum 3-D-Modell des Porphyrkorridors Cliff helfen wird. Weiterhin sagte er: Die restliche Aufgabe wird darin bestehen, einige Treffen abzuhalten, um die Bohrungen zu planen. Diese sollen mit dem Technical Advisory Board einschließlich der neuen Mitglieder Charlie Greig und Dr. Michelle Campbell stattfinden. Sie werden bei der Festlegung der ersten Bohrziele des Bohrprogramms von 2021 helfen. Wir wollen diesen Juni vor Ort sein, was nicht mehr lange hin ist.Die Flow-Through-Einheiten bestehen aus einer Floaw-Through-Stammaktie und einem halben, nicht übertragbaren Non-Flow-Through-Aktienkauf-Warrant, wobei jeder ganze Warrant zwei Jahre lang zu einem Preis von 0,70 $ pro Aktie ausübbar ist. Non-Flow-Through-Einheiten bestehen aus einer Stammaktie und einem halben, nicht übertragbaren Aktienkauf-Warrant, wobei jeder ganze Warrant zwei Jahre lang zu einem Preis von 0,65 $ pro Aktie ausübbar ist. Die Flow-through-Aktien werden als Flow-through-Aktien gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act, das Gesetz) qualifiziert sein. Die Einnahmen aus der Flow-through-Privatplatzierung werden zur Deckung der kanadischen Explorationsaufwendungen (gemäß dem Gesetz) verwendet werden. Das Unternehmen verzichtet auf diese Aufwendungen gegenüber den Käufern mit einem Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2021 und wie im Gesetz vorgeschrieben.Die Einnahmen aus den Non-Flow-through-Einheiten werden sowohl für Explorationen als auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Aventus Capital Corp. war bei bestimmten Zeichnungen der ersten Tranche als Vermittler tätig. Das Unternehmen wird Aventus Vermittlergebühren von 12.000 $ in bar zahlen und 24.000 Vermittler-Warrants ausgeben, die ab Ausgabedatum zwei Jahre lang zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie ausübbar sind.Die beim Abschluss ausgegebenen Aktien und Warrants werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum unterliegen.Das zu 100 % unternehmenseigene 106 km2 große Konzessionsgebiet Kirkham befindet sich etwa 65 km nördlich von Stewart, BC, im Herzen des produktiven Eskay Camps des Golden Triangle. Das Konzessionsgebiet ist höffig für mehrere Minerallagerstättenarten und befindet sich entlang einer strategischen geologischen Grenze - der Red-Line (rote Linie) am westlichen Rand des Eskay-Rift-Systems im Golden Triangle (nordwestliches British Columbia).Das Konzessionsgebiet Kirkham grenzt im Norden an Garibaldi Resources Projekt E & L Nickel Mountain und im Osten an den Grundbesitz von Eskay Mining Corp. Das Konzessionsgebiet liegt 12 km von der Mine Eskay Creek entfernt, während die östliche Grenze 15 bis 20 km von den KSM-Lagerstätten von Seabridge Gold und der Mine Brucejack von Pretium Resources entfernt liegt. Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer, Nickel und Silber auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia konzentriert. Metallis notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel MTS, an der OTCQB Exchange unter MTLFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 0CVM. Das Unternehmen verfügt derzeit über 51.966.544 ausgegebene und ausstehende Stammaktien, was den Abschluss der ersten Tranche widerspiegelt.Für das Board of Directors:/s/ Fiore AlipertiChief Executive Officer, President und DirectorTel: +1 604-688-5077E-Mail: info@metallisresources.comWebseite: www.metallisresources.comVORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und die operative Leistung des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den periodischen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich der vierteljährlichen und jährlichen Management's Discussion and Analysis, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Die TSX-Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX-V hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!