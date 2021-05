Tier One Silver optioniert Hurricane-Silberprojekt im Südosten von Peru

Ausblick Proben-ID Ag (g/t) Pb (%) Zn (%)

CollquemarcaRS508913 300 8.61 30.40

RS002167 196 4.77 14.50

RS002169 180 11.70 15.85

RS508912 174 15.05 4.17

RS002168 167 12.70 2.66

Melissa RS002278 1,155 16.60 17.95

RS007543 626 0.25 0.35

RS002280 324 8.74 3.50

RS007536 139 0.09 0.10

RS002276 125 1.18 0.77

RS007530 54.9 0.57 0.48

Pampayeoc RS100128 838 0.03 0.30

RS100117 821 0.08 0.30

RS007518 387 1.68 1.61

RS007079 316 9.73 0.57

RS100118 259 0.06 0.35

RS100119 179 0.01 0.12

RS100120 172 0.01 0.11

RS007085 147 0.03 0.09

RS100126 112 0.07 0.19

RS007083 83.2 0.29 0.16

RS007080 71.6 1.85 1.07

RS007678 71.5 0.05 0.06

RS007062 65.8 0.09 0.36

San Pedro RS502420 3,760 0.28 1.23

Vorkommen GesamtzaAg Ag Ag Ag Ag

hl < 10 g/t 10 - 30 30 - 50 50 - > 100

der Pro g/t g/t 100 g/t

ben g/t



Collquemar32 27 - - - 5

ca



Melissa 41 33 2 - 1 5

Pampayeoc 90 59 14 4 4 9

San Pedro 18 17 - - - 1

Magdalena 441 313 40 16 22 50

Gesamt 622 449 56 20 27 70

Ag (g/t) Länge (m)

1,175 1.4

792 2.1

589 2.5

291 1.7

233 2.5

185 2.1

108 1.95

107 1.7

100 1.5

100 2.8

100 14

Ausblick Metalle Strom Geo Kommentare

PerseveranAg-Au-Pb-ZAu-Ag-Cu-ASerie von schmalen Aderzonen,

cia n nomalie die von der Hochschild-Gruppe

in den 1930er Jahren

ausgebeutet

wurden



CollquemarAg-Pb-Zn Felskantenaufschlüsse einer 50

ca m breiten Scherungszone mit

kolonialen Stollen in



Massivsulfidlinsen

Pampayeoc Ag-Pb-Zn Starkes AgZone von flachen Gruben auf

-Pb-Zn Zonen der

Magnetit-Verschiebung mit

erhöhter

Ag-Pb-Zn-Mineralisierung



San Pedro Ag-Pb-Zn Eine Reihe von flachen Gruben

entlang des



Mascabamba-Trends; in den

1960er Jahren wurde über den

Abbau

berichtet



Magdalena Ag-Pb-Zn Starke Mehrere Scherungsadern mit

Ag-Cu-Pb- hochgradigem Ag über schmale

Anomalien Mächtigkeiten (1,4 m mit

1.175 g/t Ag)





Melissa Ag-Pb-Zn-PAg-AnomaliZone mit kolonialem Abbau, die

t e mit einer regionalen



Überschiebungsstörung zusammenf

ällt

Vancouver, 3. Mai 2021 - Tier One Silver ("Tier One" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Pembrook Copper Corp. ein Optionsabkommen zum Erwerb von Pembrooks peruanischer Tochtergesellschaft Compañia Minera Tororume S.A.C. abgeschlossen hat, die das Silberprojekt Hurricane im Südosten Perus besitzt. Hurricane erstreckt sich über etwa 25.640 Hektar, weist zahlreiche hochgradige Silbervorkommen auf und befindet sich etwa 66 Kilometer (km) nördlich der Stadt Cusco (Abbildung 1). Die Details der Optionsvereinbarung folgen unten.Die zahlreichen hochgradigen Silbervorkommen des Grundstücks wurden im Rahmen von ersten Erkundungsgesteinsproben auf dem Projekt Hurricane durch einen früheren Betreiber identifiziert. Das größte dieser Vorkommen befindet sich auf dem Grundstück Magdalena, das durch eine 1,5 km lange Scherungszone gekennzeichnet ist, in der mehrere hochgradige Adern mit Schürfprobenwerten von bis zu 1,4 Metern (m) mit 1.175 g/t Silber, 2,1 m mit 792 g/t Silber, 2,5 m mit 589 g/t Silber und 14 m mit 100 g/t Silber identifiziert wurden. Die Highlights früherer Schürfproben von vier weiteren Schürfstellen auf dem Projekt sind in Tabelle 1 aufgelistet und zeigen das Potenzial für hochgradige Silber- und Basismetallmineralisierungen (Abbildung 2). Tabelle 2 veranschaulicht die Gesamtzahl der Proben, die von jedem dieser Grundstücke entnommen wurden, sowie deren Bereiche der Silbergehalte (siehe auch die Vorsichtshinweise zu den Probennahmen)."Wir freuen uns sehr über diese Akquisition, da sie zusätzliche erstklassige Silberexplorationsmöglichkeiten in unserem Portfolio bietet. Wir freuen uns darauf, Hurricane im nächsten Jahr zu explorieren und in Richtung eines bohrbereiten Stadiums voranzutreiben, während unser Hauptaugenmerk weiterhin auf Curibaya liegt, wo die Bohrungen voraussichtlich in der zweiten Maihälfte beginnen werden.Tabelle 1: Highlights der Gesteinsproben von hochgradigen Silbervorkommen auf dem Projekt Hurricane (gesammelt von einem früheren Betreiber und Datenbank, die Tier One zur Verfügung gestellt wurde):Tabelle 2: Gesamtzahl der Gesteinsproben und Bereiche der Silbergehalte von hochgradigen Silberprospekten: Projekt Hurricane (Intervall der Sammlung nicht bekannt bei Tier One):"Das Silberprojekt Hurricane befindet sich in einer unterexplorierten Region Perus, die unserer Meinung nach ein ausgezeichnetes Potenzial für Entdeckungen mit mehreren überlagernden Mineralisierungsereignissen aufweist. Die Tatsache, dass sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, und die außergewöhnlichen Silbergehalte der Erkundungsgesteinsproben sind ein weiterer Beweis für das Entdeckungspotenzial. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mit systematischen Explorationsprogrammen zu beginnen."Geologisch gesehen befindet sich das Projekt Hurricane in einem unterexplorierten Segment der Ablenkungszone Pisco-Abancay, die mehrere Mineralisierungsereignisse erlebt hat und daher verschiedene Arten von Edelmetallmineralisierungen beherbergen könnte. Das Projekt Hurricane wurde ursprünglich auf Basis der Ergebnisse einer hochwertigen regionalen Flusssedimentuntersuchung zusammengestellt, die in den Jahren 2007-2009 durchgeführt wurde. Edelmetall- und Basismetall-Bachsedimentanomalien aus dieser Untersuchung sind in den Abbildungen 3-6 hervorgehoben.Die Geologie des Hurricane-Projekts besteht aus einer nach Nordwesten verlaufenden Falten- und Überschiebungssequenz aus ordovizischen bis devonischen Sedimentgesteinen, die mit einer orogenen Goldmineralisierung in Zusammenhang stehen. Ausgedehnte Seifengoldabbaugebiete nördlich des Projekts Hurricane weisen auf eine potenzielle Quelle innerhalb des Projekts hin. Die Tier One zur Verfügung gestellten Daten bestätigen, dass frühere Explorationen auf dem Projekt Hurricane Gesteinsproben mit bis zu 19 g/t Gold auf dem Grundstück Perseverancia enthielten.Nach dem orogenen Goldmineralisierungsereignis gab es zahlreiche magmatische Ereignisse, die sowohl mit Edel- als auch mit Basismetallmineralisierungen in Verbindung gebracht werden. Insbesondere Intrusionen aus dem Eozän bis Miozän werden mit silberhaltigen epithermalen Adern mit mittlerer Sulfidierung in Verbindung gebracht. Diese wurden in mehreren Schürfgebieten erkannt, einschließlich der Schürfgebiete Magdalena, Collquemarca, Pampayeoc, Melissa und San Pedro. Das Grundstück Magdalena ist durch mehrere silberreiche Adern gekennzeichnet, die auf einer Streichlänge von 1,5 km zu Tage treten. Die Höhepunkte der Späneproben sind in Tabelle 3 dargestellt.Tabelle 3: Höhepunkte der Chip-Probennentnahme auf dem Grundstück Magdalena (vom vorherigen Betreiber entnommen):Andere Edelmetallprospekte sind unten in Tabelle 4 zusammengefasst. Insgesamt wurden bei diesen Schürfstellen nur erste Erkundungsproben entnommen und müssen noch vom technischen Team von Tier One bewertet werden, um Prioritäten für systematische Explorationsarbeiten zu setzen und in Richtung Bohrphase voranzukommen.Tabelle 4: Hurricane-Edelmetall-Prospekte:Tier One plant, das Projekt durch weitere Explorationsarbeiten im Stil einer Erkundung voranzutreiben, einschließlich geologischer Kartierungen, Boden- und Gesteinsprobenprogramme sowie geophysikalische Untersuchungen, um Bohrziele auf dem 25.640 Hektar großen Grundstück zu definieren. Ein NI 43-101-konformer technischer Bericht über das Projekt Hurricane wird erstellt werden, bevor wesentliche Ausgaben getätigt werden.Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufoptionsvertrags vom 28. April 2021 hat Tier One die Option, 90 % oder 100 % der Aktien der Compañia Minera Tororume S.A.C. zu erwerben, dem privaten peruanischen Unternehmen, das die Rechte am Projekt Hurricane besitzt. Um 90% zu erwerben, hat Tier One bis zu fünf Jahre Zeit, ab dem Datum, an dem es sich den Zugangsvertrag für die Oberflächenrechte sichert ("Zugangsdatum"), Optionsausübungszahlungen in Höhe von 4,68 Mio. US$ zu leisten und übernimmt die Verpflichtung, alle Kosten bis zur Produktion zu tragen. Um 100 % zu erwerben, kann Tier One die letzten 10 % der Compañia Minera Tororume S.A.C für weitere 10.000.000 US$ kaufen (die Gesamtkosten für 100 % belaufen sich auf 14,68 Mio. US$) innerhalb von fünf Jahren ab dem Zugangsdatum. Tier One ist außerdem verpflichtet, innerhalb desselben fünfjährigen Optionszeitraums Explorationsarbeiten im Wert von bis zu 10,75 Mio. US$ durchzuführen; die Explorationsanforderungen entfallen jedoch, sobald die Option ausgeübt wird, was nach Wahl von Tier One jederzeit geschehen kann. Tier One hat auch das Recht, die Optionszahlungen in bar oder in Tier One-Aktien zu leisten, vorbehaltlich aller erforderlichen Börsengenehmigungen. Das Zugangsdatum ist der Zeitpunkt, an dem das Zugangsabkommen und die Genehmigungen gesichert sind, was voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate geschehen wird. Der Großteil der Optionszahlungen und Arbeitsverpflichtungen fällt in die letzten zwei Jahre der fünfjährigen Optionsperiode.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58149/03052021_DE_TSLV__HurricaneOptionDE.001.jpegAbbildung 1: Zeigt die Lage des Hurricane-Projekts im Südosten Perus, etwa 60 km nördlich von Cusco.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58149/03052021_DE_TSLV__HurricaneOptionDE.002.jpegAbbildung 2: Veranschaulicht die Höhepunkte der Silbergehalte von Gesteinsschürfproben aus mehreren Schürfgebieten innerhalb des Projektgebiets Hurricane.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58149/03052021_DE_TSLV__HurricaneOptionDE.003.jpegAbbildung 3: Veranschaulicht anomales Silber in Entwässerungsbecken auf den bekannten Schürfstellen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58149/03052021_DE_TSLV__HurricaneOptionDE.004.jpegAbbildung 4: Veranschaulicht anomales Gold in Entwässerungsbecken auf den bekannten Schürfstellen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58149/03052021_DE_TSLV__HurricaneOptionDE.005.jpegAbbildung 5: Veranschaulicht anomales Kupfer in Entwässerungsbecken in den bekannten Schürfgebieten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58149/03052021_DE_TSLV__HurricaneOptionDE.006.jpegAbbildung 6: Veranschaulicht Blei-Wismut-Zink-Anomalien in Entwässerungsbecken, von denen man annimmt, dass sie mit Mineralisierungsarten mit mittlerer Sulfidierung in Verbindung stehen.Michael Henrichsen (Chefgeologe), P.Geo ist die QP, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung übernimmt.Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Die Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru umfassen: Emilia, Coastal Batholith, das Corisur-Projekt und sein Vorzeigeprojekt Curibaya, das sich rasch auf sein erstes Bohrprogramm zubewegt. Tier One ist derzeit ein nicht börsennotierter, berichtender Emittent und strebt eine Börsennotierung in Kanada und den USA an, wobei eine Erstnotierung Anfang des zweiten Quartals 2021 angestrebt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tieronesilver.com.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON Tier One Silver Inc.Peter DembickiPräsident, CEO und DirektorFür weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie bitte www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com600-1199 West Hastings StreetVancouver, BC, Kanada V6E 3T5In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtsmaßnahme in Bezug auf historische Schürf-, Span- und BLEG-Proben und damit zusammenhängende Sachverhalte: Die historischen Schürf-, Splitter- und BLEG-Proben des Projekts Hurricane wurden von Compania de Exploraciones Orion SAC (2007-2009), einem Tochterunternehmen von Pembrook Copper, entnommen und waren in einer Datenbank enthalten, die im Zusammenhang mit der Transaktion erworben wurde. Angesichts des Zeitintervalls hat Tier One Silver die Gültigkeit der QA/QC-Protokolle, die bei der Entnahme dieser Proben befolgt wurden, nicht bewertet. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich auf die Genauigkeit oder Wiederholbarkeit dieser Probenahme zu verlassen. Die Probenahme ist von sehr begrenzter geologischer Bedeutung und dient nur dazu, die Entwicklung eines methodischen Explorationsprogramms zu unterstützen, das geochemische und geophysikalische Untersuchungen und schließlich Diamantbohrkernbohrungen beinhaltet. Es gibt keine bekannten Mineralressourcen von kommerziellem Interesse auf dem Projekt Hurricane.Die historischen Greif-, Splitter- und Flusssedimentproben des Projekts Hurricane wurden von Compania de Exploraciones Orion SAC (2007-2009) entnommen. Tier One Silver hat keine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob bei der Entnahme dieser Proben angemessene QA/QC-Protokolle eingehalten wurden, und kann auch nicht deren Genauigkeit oder Wiederholbarkeit bestätigen.Schürf- und Spanproben: Ungefähr 3-5 kg Material wurden für die Analyse gesammelt und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Lima, Peru, geschickt. Alle Proben wurden mittels einer 30g-Nominalgewicht-Brandprobe untersucht. Platin und Paladium wurden mittels ICP und MS (PGM-MS23) analysiert; Gold wurde mittels ICP und AES-Finish (Au-ICP21) analysiert; für Proben, die mehr als 10 ppm von ICP21 ergaben, wurde die Analyse mit einer 30g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (Au-GRA21) wiederholt. Silber und Basismetalle wurden als Teil des Multielementpakets (ME-MS41) oder im Spurenbereich in 36 Multielementpaketen (ME-ICP41) analysiert. 2009 wurde die Silberanalyse mit einer 30g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) abgeschlossen. Wenn die MS41-, ICP41-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm Cu, 10.000 ppm Zn, 10.000 ppm Pb oder 100 ppm Ag betrugen, wurde die Analyse mit einem erzhaltigen Königswasseraufschluss mit AA-Abschluss (Cu-AA46; Zn-AA46; Pb-AA46 bzw. Ag-AA46) wiederholt.Bachsediment-Proben: Ungefähr 0,25 kg Material mit einer Maschenweite von -80 wurde für die Analyse durch Sieben im Feld gesammelt und zur Vorbereitung und Analyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Die Proben aus der regionalen BLEG-Untersuchung werden mittels Brandprobe mit ICP-Abschluss (Au-ICP21) und Ultra-Spuren-Multielement-Aqua-Regia-Aufschluss ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS41L) analysiert.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse beziehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Explorationspläne und -ergebnisse des Unternehmens sowie auf die Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder impliziert sind. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erörtert werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Keine Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieses Dokuments genehmigt.