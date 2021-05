Anstehende Zinsentscheidungen; US-Wirtschaft noch nicht "über den Berg"

Der Goldpreis verzeichnete am Dienstagmorgen in Asien etwas Abschwung, nachdem er zuvor ein 2-Monatshoch erreicht hatte, berichtet Investing.com . Dies sei der Stärke des US-Dollar sowie optimistischen Kommentaren seitens Jerome Powell zuzuschreiben. Am Montag erklärte Powell, dass sich die US-Wirtschaft allmählich von COVID zu erholen scheine, sie jedoch noch nicht "über den Berg sei." Ebenfalls merkte er an, dass gebildete sowie arbeitende Elternteile besonders hart während der Pandemie getroffen wurden.An der Zentralbankenfront besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Canada die Zinsen vor der Fed erhöhen könnte, um dem kanadischen Dollar einen Schub zu verpassen. Vorherige Straffungszyklen deuten jedoch an, dass dieser Schub nicht lange erhalten bleiben könnte. Zeitgleich warten Investoren auf die Zinsentscheidungen der australischen Zentralbank, die im späteren Verlauf des Tages erfolgt.Die Bank of England sowie die Norges Bank werden ihre jeweiligen Entscheidungen am Donnerstag verkünden.© Redaktion GoldSeiten.de