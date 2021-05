Benchmark Metals unterzeichnet detaillierte trilaterale Vereinbarung mit 3 Partnernationen

Edmonton 4. Mai 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) gibt eine neue und besser definierte Vereinbarung bekannt, die bei der Weiterentwicklung seines Gold-Silber-Vorzeigeprojekts eine Unterstützung durch die Tsay Key Dene Nation, die Kwadacha Nation und die Takla Nation bietet. Die Vereinbarung soll die Grundlage für eine umfassendere Vereinbarung bilden, wenn das Projekt in Richtung behördlicher Genehmigungen voranschreitet. Das trilaterale Abkommen ist eine Schlüsselkomponente in Richtung sozialer Lizenz im Minengenehmigungsverfahren und ein kooperativer Ansatz zur Entwicklung einer starken Partnerschaft. Benchmark wird das Projekt auf nachhaltige Weise vorantreiben, die soziale und wirtschaftliche Möglichkeiten bietet und gleichzeitig die inhärenten Rechte an den angestammten Landflächen bewahrt. Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers ist über Straßen erreichbar und befindet sich im Gebiet Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada.John Williamson, CEO, kommentierte: Benchmark ist sehr ermutigt, mit den wichtigsten Stakeholdern in dieser Region zusammenzuarbeiten, was die Fähigkeit und Stärke der Unterstützung durch unsere Partner-First Nations deutlich macht. Die kooperativen und unterstützenden Beziehungen werden einen anhaltenden Erfolg ermöglichen, um das Gold-Silver-Projekt Lawyers zu einer Bergbauentscheidung zu führen. Benchmark treibt sein vollständig finanziertes Projekt rasch voran, damit es auch in den Jahren 2021 und 2022 kurzfristige Ergebnisse und wichtige Meilensteine liefern wird.Oberhaupt Pierre der Nation Tsay Keh Dene erklärte: Die Tsay Keh Dene würdigt die bisherigen Bemühungen von Benchmark, eine respektvolle und kollaborative Beziehung zur Tse Keh Nay First Nation aufzubauen und letztendlich ein Projekt zu entwerfen, das für beide Seiten vorteilhaft und ökologisch verantwortlich ist. Die Tsay Keh Dene ist weiterhin bereit und willens, im Rahmen der Tse Keh Nay-Allianz weiterhin mit Benchmark zusammenzuarbeiten, um das Projekt auf kollaborative und zeitnahe Weise voranzutreiben.Die Kooperationsvereinbarung wird als wichtige Errungenschaft angesehen, um das Projekt des Unternehmens zu einem Produktionsszenario zu avancieren. Benchmark wird weiterhin im Rahmen seiner kurzfristigen Ziele Mitarbeiter aus den First Nations beschäftigen und für Beratungstätigkeiten einsetzen. Diese kurzfristigen Ziele schließen ein:- Voll finanziertes Explorationsprogramm 2021;- Bis zu 100.000 m an Erweiterungs-, Abgrenzungs- und regionale Entdeckungsbohrungen;- Potenzial für neue Entdeckungen;- Frühjahr 2021 - Schätzung der Mineralressourcen im Tagebau und;- Sommer 2021 - wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment).Abbildung 1 - Standort des Gold-Silber-Projekts Lawyershttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58175/2021-05-04_Benchmark-PartnerNationAgreement_DEPRcom.001.jpegBenchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58175/2021-05-04_Benchmark-PartnerNationAgreement_DEPRcom.002.pngwww.metalsgroup.comBenchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSJohn WilliamsonJohn Williamson, Chief Executive OfficerJim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 604 260 697710545 - 45 Avenue NW250 Southridge, Suite 300Edmonton, AB KANADA T6H 4M9 