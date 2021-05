Capital Economics: Goldpreis fällt bis Jahresende um 200 Dollar

Die kürzliche Erholung des Verbraucherappetits nach Gold wird den Preis nicht daran hindern, bis Ende des Jahres auf 1.600 Dollar je Unze zurückzugehen, so meint Capital Economics laut Kitco News . Die bearische Prognose des Unternehmens bleibt intakt, trotz der Versuche, die 1.800 Dollar je Unze zu durchbrechen."Starke Verbrauchernachfrage nach physischem Gold hat einen Teil des Nachfragerückgangs nach goldgedeckten Investmentprodukten in den letzten Monaten wettgemacht", erklärte assistierender Volkswirtschaftler bei Capital Economics Adam Hoyes. "Wir denken jedoch nicht, dass sich dies als großes Risiko für unsere Prognose herausstellen wird, dass der Goldpreis dieses Jahr fallen wird."Es gibt drei Gründe, warum Capital Economics erwartet, dass der Goldpreis bis Jahresende um 200 Dollar zurückgehen wird. Zum einen werde die Erholung der physischen Nachfrage durch eine Reaktion auf den Goldpreisrückgang angetrieben. Die Zunahme der indischen Goldimporte sei außerdem nur ein temporäres Phänomen und keine permanente Veränderung der Stimmung.Drittens: US-Realrenditen und USD seien die wichtigsten Treiber für den Goldpreis in diesem Jahr, was den positiven Effekt einschränkt, den verbesserte Nachfrage nach physischem Metall auf die allgemeinen Preise haben wird.© Redaktion GoldSeiten.de