Milliardeninvestor Sam Zell kauft Gold & sieht Inflation überall

Der Milliarden-Investor Sam Zell sieht überall Inflation und kaufte Gold als eine Absicherung, berichtet BNN Bloomberg . Etwas, mit dem er andere aufzog, wie er selbst meint. "Offensichtlich ist es eine natürliche Reaktion, Gold zu kaufen", erklärte er in einem Fernsehinterview mit Bloomberg."Es fühlt sich merkwürdig an, weil ich meine Kariere damit zubrachte, darüber zu sprechen: Warum sollte irgendjemand Gold kaufen wollen? Es wirft kein Einkommen ab und die Lagerung kostet. Und wenn man die Abwertung der Währung betrachtet, sagt man dennoch: An was werde ich festhalten?"Zell meint, er sei nicht nur über den USD besorgt, sondern auch darüber, dass die anderen Länder Geld drucken würden. Auf die Frage hin, ob Inflation nur temporär sein würde, wie Powell erklärte, meinte er: "Oh, Mann. Wir sehen sie überall.""Man ließt über die Holzpreise, doch wir sehen sie überall innerhalb unserer Branchen. Die offensichtlichen Engpässe der Lieferketten drücken den Preis nach oben. Das erinnert mich an die 70er Jahre."© Redaktion GoldSeiten.de