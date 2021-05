Russland besorgt über plötzliche Metallpreiszunahmen

Russland werfe derzeit einen genaueren Blick auf den plötzlichen Anstieg der Metallpreise, nachdem sich eine Vielzahl von Verbrauchern beschwert hatten, berichtet Kitco News . Das Land würde nun mögliche Lösungsansätze besprechen, einschließlich einer Regulierung inländischer Preise. Das Wirtschafts- und Handelsministerium erforsche derzeit, ob man eine bestimmte Anzahl an Stahlprodukten auf die Liste der Waren setzen solle, die essentiell für den inländischen Markt sind.Das würde der Regierung eines Tages die Macht geben, Exporte einzuschränken, um die Preise zu kontrollieren. "Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es noch keine Absicht, Einschränkungen einzuführen, doch auf diese Weise könnten wir einen Mechanismus erschaffen, den die Regierung nutzen könnte, falls notwendig", so das Wirtschafts- und Handelsministerium. Grund dafür sei die drastische Preiszunahme von Metallprodukten, einschließlich Rohren, Stahlbalken und Blechen, die Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres um etwa 30% zulegten, so die russische Regierung."Die Regierung erhielt Beschwerden von Verbrauchern der Metallprodukte, besonders von Bauunternehmen", hieß es in einem Statement. Mögliche Maßnahmen umfassen unter anderem auch eine "mögliche, marktbasierte Regulierung von Preisen."© Redaktion GoldSeiten.de